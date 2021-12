La durísima acusación de Elisa Carrió contra Javier Milei y Facundo Manes

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, aseguró que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner "va a ser condenada" en la causa Hotesur - Los Sauces pese a haber sido sobreseída por un tribunal. Además defendió al expresidente Mauricio Macri en el marco de su procesamiento por espionaje ilegal y lanzó una dura acusación contra los diputados electos Javier Milei y Facundo Manes, a los que vinculó con "la casta empresaria" que "se hizo multimillonaria" pagando coimas.

En declaraciones al programa +Voces, del canal LN+, Elisa Carrió cuestionó el sobreseimiento a Cristina Fernández de Kirchner en la doble causa Hotesur y Los Sauces, con severos cuestionamientos a los jueces del Tribunal Oral Federal 5 que fallaron a su favor: "La decisión del tribunal es dolosa porque viola la ley a sabiendas, con la intención de garantizar impunidad. Cuando se investigue penalmente, se va a ver si se cobró plata o no. Lo cierto es que muchos jueces negocian ascensos, aunque no haya una coima grande de por medio. Esto se va a revisar".

"Vamos a ir, si es necesario, a Naciones Unidas o a la Corte Interamericana, pero Cristina va a ser condenada", pronosticó la dirigente opositora, que además confió en que se va a revertir el sobreseimiento en una instancia de apelación gracias a las deficiencias del TOF 5. "Seguramente, cuando la condena esté firme, va a tener más de 70 años, así que estará encerrada en El Calafate en vez de en el edificio de la calle Juncal", aseguró.

Por otro lado, Elisa Carrió volvió a criticar con crudeza a Javier Milei y Facundo Manes, y los acusó de ser funcionales a los intereses empresariales: "Hay que tratar de mejorar la política, no de ser enemigo de la casta política. En realidad, los enemigos de la casta política responden y viven de la casta empresaria que se hizo multimillonaria gracias a las coimas que pagó en el gobierno kirchnerista, como (Eduardo) Eurnekian que es muy amigo de Manes y Milei".

"Hace treinta años que estoy luchando por la libertad, yo creo que otros se acuerdan tarde", manifestó.

Asimismo, la exlegisladora reconoció que no tiene un problema personal con ninguno de los dos diputados electos, sino que se trata de una cuestión política: "Lo interesante es sumar gente decente y abrir los debates. Si Javier Milei y su gente son decentes y se suman al debate, serán bienvenidos. La política solo se resuelve con mejor política y no con la eliminación de la política", detalló.

Finalmente, Carrió se refirió al procesamiento de Mauricio Macri en la causa que investiga un supuesto espionaje ilegal a familiares de las víctimas del ARA San Juan: "Yo creo que va a terminar absuelto y que no es una causa seria. Pero si cometió un delito, va a ir al tribunal oral y público, y lo va a aceptar. Nosotros nos sometemos al Estado de Derecho; yo me he sometido siempre al Estado de Derecho".