El incómodo cruce entre Fernando Iglesias y la legisladora "panqueque"

El diputado nacional del PRO Fernando Iglesias protagonizó un intenso cruce verbal con la diputada bonaerense Natalia Sánchez Jáuregui. La legisladora provincial fue electa en la lista de Juntos por el Cambio en 2019 pero decidió sumarse a las filas del Frente de Todos, despertando duras críticas e incluso amenazas. En el programa A dos voces de TN Iglesias le pidió su renuncia.

“Diputada, acá nadie cuestiona que usted puede decir ‘yo no quiero formar más parte de esta agrupación política porque considero que ha traicionado’, me parece una acusación falsa e injusta pero usted tiene derecho, renuncie a su banca y se va a otro lado”, disparó el legislador del PRO.

Sánchez Jauregui afirmó que es víctima de ataques misóginos y que está "siendo crucificada porque internamente tienen un gran problema” en el PRO. Incluso, acusó a algunos dirigentes de estar detrás de los ataques en su contra. “A los dirigentes que foguearon esto, tanto el señor Cristian Ritondo como Patricia Bullrich, que en un canal de televisión estuvo media hora con otra periodista hablando de esta cuestión sin saber quién soy”", aseveró.

"Fue de una violencia que creí superada en la Argentina; recibí desde desearme el cáncer hasta que mi familia tuviera desgracias, exponer y publicar fotos de mis hijos, escraches por teléfono...”, lamentó la legisladora que se cambió de bancada.

“Represento a un sector (el Partido Fe) que se integró y después fue engañado como muchos de los argentinos, fue una gran decepción, no éramos considerados, no formábamos parte de la mesa de decisión, éramos ninguneados. No voy a renunciar, el Partido Fe puso su gente, lo convocaron porque llevó un caudal de votos del peronismo que ustedes no tenían, nos convocaron y después nos dejaron afuera de las decisiones”, finalizó.

Iglesias insistió con la renuncia de la funcionaria y dio a entender que es su deber dar un paso al costado. "Con toda razón protestamos por quienes son elegidos por un partido y se dan vuelta y pasan al partido opuesto; uno no puede tener los valores de la República, los valores de la lucha contra la corrupción y al otro día pasarse al Frente de Todos, aquí se debe una renuncia”

“Hágase cargo, ustedes engañaron a la gente, son unos caraduras”, sentenció.