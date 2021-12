"Argentina son los dos": el punto en común entre el empresario exitoso y la diputada cartonera

El politólogo de MDZ Radio, Paulino Rodrigues comparó la realidad de un reconocido empresario con la de la diputada Natalia Zaracho, ex cartonera y trabajadora de la economía popular.

Natalia Zaracho tiene 32 años y vive en Villa Fiorito. Terminó la escuela primaria hace dos años y no empezó el secundario. En diciembre asumió como diputada nacional por la provincia de Buenos Aires.

Pierpaolo Barbieri tiene 33 años y es el fundador de Ualá. Su niñez la vivió en Caballito A los 17 lo becaron para estudiar Historia y Economía en Harvard. El posgrado lo hizo en Cambridge. Hace 4 años creó Ualá, una empresa que creció vertiginosamente.

Paulino Rodrigues comparó a ambos argentinos y reveló qué tienen en común, pese a las diferencias que a prima facie pueden verse. Pero antes fue consultado por la frase que dijo Mauricio Macri: "Hasta el peor planero sueña que su hijo tenga otra vida". Al respecto, opinó que la misma "es inapropiada, ya desde la consideración respecto del 'peor planero'. ¿Qué es ser el mejor planero?, ¿cómo se define?".

"Hoy cuando salía de casa me crucé en 2 cuadras a 6 personas con carros llevando cartones. Lo que antes se hacía con tracción a sangre ahora lo hacen jóvenes, niños y a veces mujeres. Eso no es vida, ¿no?", preguntó Rodrigues retóricamente en el aire de No Tan Millennials.

El empresario Pierpaolo Barbieri.

A propósito de esto, citó a Natalia Zaracho, quien recientemente juró como diputada en nombre "de la patria cartonera".

"Es descriptivo -dijo Paulino Rodrigues-, la entrevisté el lunes pasado porque me pareció una gran fotografía a 20 años del 2001, porque los cartoneros fueron un emergente, que hoy encuentran un nivel de representatividad en alguien que terminó la primaria hace 2 años, que tiene 2 hijos, fue madre adolescente y desde los 13 años ya estaba trabajando. Una historia fuerte, descriptiva, una familia con 9 hermanos, donde el empleo formal no ha sido una característica, tampoco la educación. Probablemente ambas cosas se retroalimentan".

"Vivió en la marginalidad y terminó encontrando un lugar en la Cooperativa del Amanecer. Allí, hasta hace 2 meses, ganaba 30 mil pesos por mes. Cosa que no te saca de la pobreza y casi que te mantiene en la indigencia, con 2 hijos y sin casa propia", continuó el politólogo.

"De golpe y porrazo, Natalia Zaracho se encontró con la diputación nacional, porque asumió Daniel Vilar como ministro de Ambiente de Kicillof, entonces ella tomó la banca. Es una emergente, creo que es descriptivo, nadie se puede enojar con la realidad, eso es lo que hay", dijo Paulino Rodrigues.

Para el analista, hasta aquí, en el Congreso había una voz que no se estaba escuchando y que ahora lo estará. "El debate puede ser si un argentino para encontrar un empleo de calidad necesita terminar el secundario, como se puede ser diputado nacional sin este requisito. Es una discusión, pero nos interpela como sociedad porque nos da cuenta de cuánto hemos caído en términos educativos, de cuán lejos estamos de la excelencia y de cuántos sectores han caído en la marginalidad y hacen de esta su modo de vida. ¿Qué si es bueno? No. ¿Saludable? Tampoco. Pero es lo que hay, no otra cosa".

Cuando Zaracho juró en nombre de la patria cartonera, Pierpaolo Barbieri preguntó en Twitter: "¿Qué es la patria cartonera?", a lo que la flamante diputada respondió: "Algo más digno que la patria financiera". Este cruce fue catalogado por Paulino Rodrigues como "una discusión fantástica".

"Ualá fue consagrado como uno de los 11 unicornios de Argentina y logró financiamiento por más de 340 millones de dólares en el exterior. Barbieri es uno de los emergentes de una Argentina pujante, pero que vive más afuera que dentro del país y que se expande más fuera que dentro con su negocio, cuyo desarrollo ha sido fruto de una Argentina que también existe, pero que tiene múltiples impedimentos. Fue el que más cuestionó la falta de conectividad de vuelos, la presión fiscal y los desincentivos que ello crea y le reprocha a la dirigencia política que no baja el gasto y pone más impuestos para financiar la gran caja del Estado".

Por todo aquello, Paulino Rodrigues concluyó en que probablemente Pierpaolo Barbieri esté en las antípodas de Natalia Zaracho. "Pero, Argentina son los dos".

"Efectivamente una Argentina, la que crea riqueza, siente que la que extrae parte de esa riqueza termina siendo un obstáculo y por lo tanto, probablemente eso explique los 12 años de estancamiento económico, donde el empleo que crece es marginal, cuentapropista o en el Estado. Y por eso, hoy los gremios tienen un peso menor respecto a organizaciones sociales que son 'patrones' o representantes de núcleos sociales que eran muy pequeños pero que hoy son enormemente grandes, y que incluso implican en algunos casos más afiliados que gremios gordos que tienen entre 500 mil y 800 mil afiliados", concluyó.