Axel Kicillof se reunió con intendentes y habló de una "mejoría económica"

El gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunió hoy con los intendentes del Frente de Todos (FdT), a quienes les adelantó que el Presupuesto que enviará a la Legislatura tendrá como eje "la reconstrucción" de la provincia con inversión en obra pública y les garantizó que se mantendrá el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM).



En el encuentro se destacó que "viene dándose una recuperación después de la pandemia, que todavía no se nota en todos los sectores", pero los municipios turísticos destacaron que "este fin de semana fue explosivo, lo que da cuenta de la recuperación", dijeron fuentes con acceso a la reunión.



También indicaron que se analizó que "la pandemia desvió muchas de las acciones previstas y todavía se está saliendo de una emergencia sanitaria".



El gobernador dijo que "se observan signos de mejoría económica luego de dos años de pandemia pero para que la recuperación llegue a los sectores más populares y medios, a las pequeñas y medianas empresas, hacen falta muchas más políticas de Estado. Por eso estuvimos hablando sobre los grandes lineamientos".



Kicillof formuló las declaraciones tras el encuentro que mantuvo con los jefes comunales en el Salón Dorado de la Gobernación en La Plata y del que participaron miembros de su gabinete; el titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Sergio Massa, y el jefe del bloque de diputados nacionales del FDT, Máximo Kirchner.



Precisó que "nosotros ya tenemos números de prepandemia, veníamos de muy abajo, de cuatro años de crisis del neoliberalismo a lo que se sumaron los dos de pandemia que provocaron que mucha gente esté pasando necesidades".



"El compromiso es que esta recuperación tiene que llegar a todos los bonaerenses", resaltó, y recordó que si bien en su gobierno "no hubo tarifazos, el Banco Provincia volvió a dar créditos y ahora hay un gobierno presente, eso no alcanza a recuperar aquellos por lo que nos votaron".



Sostuvo Kicillof que el crecimiento de Argentina "se da a tasas chinas, ya que solo en 2011 hubo un incremento semejante de la economía", aunque aclaró que "para que haya una llegada a los sectores más postergados, a los sectores medios, a las pequeñas y medianas empresas, a las cooperativas, a los trabajadores industriales y a aquellos que estén en la informalidad, hace falta mucho más y hacen falta políticas de Estado".



Aseguró que "no nos alcanza con llegar a los niveles de prepandemia porque cuando ganamos la elección estábamos en prepandemia y la ganamos porque las cosas estaban mal. Volver ahí es quedarse a mitad de camino".



Explicó que "de eso estuvimos hablando, de cuáles son los grandes lineamientos y cómo podemos ir trabajando juntos" y agregó que "todos los intendentes están muy conformes del ritmo que tomó (la economía) después de la pandemia, ritmo que tenemos que sostener".



Del encuentro participaron también la vicegobernadora Verónica Magario; el jefe de Gabinete, Martín Insaurralde; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la directora general de Cultura y Educación, Agustina Vila y los ministros de Infraestructura y Servicios Públicos, Leonardo Nardini, y de Hacienda y Finanzas, Pablo López.



También estuvieron el jefe de Asesores, Carlos Bianco; el administrador general de la Dirección Vialidad, Hernán Y Zurieta; el titular de la Cámara de Diputados de la Provincia, Federico Otermín, y el senador electo por la Séptima Sección Electoral, Eduardo "Bali" Bucca.