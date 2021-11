Desconcierto en Buenos Aires por la falta de votantes en distintas escuelas

"Esto viene mucho más tranquilo que en las PASO... me extraña mucho. O preparan algo grande para el cierre o no sé que está pasando", le dijo a MDZ un referente de Juntos que asume que está yendo a votar muy poca gente.

A las 14.35, en la mesa 553. Escuela 15 de José León Suárez, al límite de Ballester, en General San Martín, de 351 personas habilitadas para votar fueron solamente 180. Y así en la mayoría de los casos.

"Los nuestros fueron casi todos a votar, movilizados con todo lo que teníamos. Si los de ellos no van, que es lo que parece, estamos palo a palo", se entusiasma un dirigente del Frente de Todos de General San Martín.

En Moreno, la cuestión tampoco es muy diferente. Según Aníbal Asseff, "acá viene también todo muy tranquilo, pero me preocupa que venga tan poca gente. Si en el centro no hacemos diferencia, no sé que va a pasar en otras localidades del distrito, aunque en todos lados es muy poca la gente que se presentó a votar".

Promediando el día electoral, todas las fuentes indicaban que había ido a votar un poco más del 5% que de los asistentes a las elecciones primarias de septiembre pasado. Al parecer, esto no es tan así. "Si superamos el 70% es un milagro", pronosticó un intendente que reconoce también la baja asistencia de votos.

"Es lógico pensar que si se repiten los números ganamos nosotros, pero la verdad, que si ellos movilizaron y se emparejan, por lo menos en muchos lugares donde en septiembre salimos primero ahora no sé que pasará", se sinceró un vocero no autorizado de la campaña opositora en la Provincia de Buenos Aires.

La apatía mayor se observa en el electorado joven. Según un candidato opositor, "no sé si llegamos al 70% en total".

Si es así, la lógica indicaría que el oficialismo está en condiciones de crecer algunos puntos mientras que la oposición sólo retendría lo que consiguió en septiembre con una escasa variación. ¿Le alcanzará para ganar?