La verdad detrás del faltazo de los gobernadores al acto de Cristina Kirchner y Alberto Fernández

El cierre de campaña del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires contó con la presencia de las principales figuras políticas nacionales y bonaerenses del oficialismo, incluyendo a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al presidente Alberto Fernández, pero también se destacó la ausencia de un importante grupo de dirigentes que pujan por un lugar en la conducción del espacio: los gobernadores del PJ.

Con Alberto Fernández como orador principal y con Cristina Kirchner como la figura estelar pese a que no dijo ni una palabra, el acto del Frente de Todos que se realizó ayer a la tarde en la localidad de Merlo tuvo como foco exclusivo a los candidatos bonaerenses del oficialismo. Según fuentes oficiales, la actividad "no fue un cierre nacional" porque los gobernadores y los candidatos peronistas de las distintas provincias participarán de diversos actos en sus jurisdicciones.

Sin embargo, detrás de esta explicación un tanto simplista se esconde otra verdad más cruda y que tiene como máximo responsable al asesor de campaña Antoni Gutiérrez-Rubí. Según comentó anoche el periodista Paulino Rodríguez en el programa +Voces, del canal LN+, que "el catalán hizo que no estuvieran los gobernadores y que el acto tuviera la dimensión provincial y territorial debida, porque no quería una foto que arrastre a lo nacional".

Pese a estar en Buenos Aires, el gobernador sanjuanino Sergio Uñac no participó del cierre de campaña del Frente de Todos en Merlo.

"Incluso hoy estuvieron algunos gobernadores en Buenos Aires, como Sergio Uñac, que no fueron al acto", añadió el también columnista de MDZ Radio en relación al extraño faltazo de los mandatarios provinciales del peronismo, que deberán enfrentar escenarios muy distintos en sus territorios y no quieren verse 'manchados' por la casi segura derrota electoral del oficialismo a nivel nacional.

Por su parte, el periodista Pablo Rossi hizo un llamativo análisis de los gestos que se vieron en el acto de Merlo. "La política se guía por símbolos. Cristina presente pero sin hablar, puede preanunciar la estructura del oficialismo de aquí nomás: presente pero hacete cargo, presente pero en silencio, no me voy del poder pero sí me voy del gobierno".

"La otra observación tiene que ver con los gobernadores: se está armando lo que será la defensa propia en cada territorio ante el desconocimiento del rumbo en los próximos dos años", concluyó.