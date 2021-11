El traspié de Juntos que busca aprovechar el oficialismo en distritos clave del Conurbano

"Estamos haciendo todo lo que debemos hacer. No sé si alcanza, pero que lo estamos haciendo, no tengas dudas", le dijo a MDZ un importante referente de la Primera Sección Electoral que, "sea cual sea el resultado, todo el Frente de Todos debe ser revisado a partir del 15 de noviembre porque así no se puede más".

Luego de varias reuniones, encuentros y recorridas, la misma fuente agrega que "aún no tenemos ese lugar para decirnos todo sin que haya luego reuniones paralelas. Todos sabemos lo que pasa, tenemos el diagnóstico, pero cuando nos dispersamos volvemos con los mismos problemas", agregó.

Más allá de las dificultades observadas en el "casa por casa" ejecutado, planilla en mano, para detectar personas que no fueron a votar y proponerle un abanico de ofertas o estímulos, por localidad creen que habrán sumado unas 20.000 personas para ir a votar. "Eso, en promedio, sólo en diez localidades, son 200.000 votos", aunque confían que "en la Tercera", como se la denomina a la sección electoral de la zona sur y oeste del Gran Buenos Aires, donde también tienen una competencia interna los intendentes de Lomas de Zamora, en uso de licencia, Martín Insaurralde, y el de La Matanza, Fernando Espinoza, conseguirán recuperar casi el doble de ese número.

En el Frente de Todos trabajan, además, sobre las heridas que dejó la potente interna de Juntos, en la que las listas derrotadas no estarían trabajando como se esperaba inicialmente. Las usinas políticas de Diego Santilli y Facundo Manes ya han detectado estas situaciones en General San Martín, Moreno, Merlo y La Matanza, entre otras localidades y han empezado a activar para evitar que las sociedades subterráneas con los oficialismos provoquen un corte de boleta más importante que lo que se supone.

Más allá del burdo reparto de bicicletas, artefactos para el hogar y otro tipo de promesas futuras, todos los oficialismos municipales iniciaron un trabajo más capilar a través de los clubes, centro de jubilados y demás instituciones. Los subsidios se han duplicado y el control sobre ese beneficio, también.

Sin embargo, no todos creen que tanto esfuerzo traiga aparejada una mejora sustancial en el resultado del 14 próximo. "Siempre se le dio plata a los clubes, ONGs y demás entidades. Le sirve como "sueldo" a un par de vivos que presiden esos lugares, nada más. Ahora le aumentamos ese honorario", razona un funcionario municipal que conoce como pocos esta dinámica.

El Frente de Todos está atravesado por, al menos, tres rutas futuras. La primera, pedida a gritos por "el círculo rojo" al que se le sumaría la mayor parte de la dirigencia gremial y política con la que se podría avanzar en un diálogo político "sin doble comando". También en esta idea estarían comprometidos varios gobernadores que, si tienen la certeza oficial, asumirían como ministros, al igual que varios jefes comunales del Conurbano.

La otra es la que explora una salida intempestiva de Alberto Fernández, harto de tantas regulaciones hacia su mandato, con un empoderamiento mayor de la vice, Cristina Fernández de Kirchner. Y, la tercera, la mantención del status quo tal cual funciona actualmente hasta 2023, con más o menos protagonismo de La Cámpora.

"Este último escenario es el peor de todos. No tenemos destino y, lo más grave, es que se lleva puesto no sólo al Frente de Todos, sino al peronismo en su conjunto", alertó el mismo referente provincial que cree, inevitable, una "gran interna para definir una conducción que hoy no tenemos".