Diputados: en la primera sesión presencial desde el inicio de la pandemia, el oficialismo no tendría quórum

El bloque de diputados nacionales del Frente de Todos expresó hoy que "a través de operaciones políticas y mediáticas un sector de Juntos por el Cambio pretende impedir el tratamiento de proyectos", como etiquetado frontal de alimentos, "con diferentes excusas", de cara a la sesión prevista para mañana y ante el anuncio de la principal bancada opositora de que no dará quórum.



"Desde el Bloque del Frente de Todos en conjunto con otros bloques convocamos a una sesión especial para el día de mañana. Los temas son: Etiquetado Frontal, Derechos para personas en situación de calle y dos leyes que mejoran las condiciones laborales y jubilatorias de trabajadores viñateros. Se trata de ampliar derechos para mejorarle la vida a la ciudadanía", señaló el bloque que preside Máximo Kirchner en un comunicado.



Remarcó que "a través de operaciones políticas y mediáticas un sector de Juntos por el Cambio pretende impedir el tratamiento de estos proyectos con diferentes excusas: primero el reglamento, luego la convocatoria, después la movilidad de las y los diputados. Todo ha sido resuelto. ¿Ahora les molesta el temario? Pareciera que lo que no pueden es tratar la ley de etiquetado porque están condicionados por el lobby empresarial.



"No es la primera vez que Juntos por el Cambio especula con este proyecto, el 30 de noviembre de 2020 se intentó debatir y aprobar el proyecto de etiquetado frontal sobre tablas. Juntos por el Cambio se opuso", agregaron los diputados del FdT.



Recordaron que "fue una sesión donde lamentablemente el macrismo en Diputados apeló a todo tipo de artimañas para evitar avanzar en el tratamiento de un proyecto importante en varios aspectos".