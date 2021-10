Sergio Berni y un irónico mensaje contra Aníbal Fernández

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, se cruzó en las redes sociales con Aníbal Fernández, luego de que el funcionario de la Nación lo tratara de irresponsable por el conflicto mapuche en Río Negro. Berni le respondió con ironía y se refirió a los bajos números obtenidos por el kirchnerismo en las últimas elecciones PASO.

Días atrás, Berni realizó declaraciones a la prensa donde calificó de terrorista el conflicto mapuche de Santa Cruz. Frente a esto, fue e Aníbal Fernández quien sostuvo que sólo un "irresponsable" podría dar esa definición.

"Cuando uno está hablando de un delito de semejante envergadura, lo que metemos es en riesgo a todo un país. No se puede ser tan irresponsable de decir semejante cosa. No admito eso", dijo en declaraciones televisivas.

Ahora, el guante lo tomó Berni, quien optó usar las redes sociales para responderle. Con un mensaje duro e irónico, el ministro de Kicillof le respondió: "Como de costumbre, siempre tiene razón querido compañero @FernandezAnibal . Ni usted ni el presidente necesitan de mi aprobación. No es mi intención contradecir tan brillante acto de soberbia."

No conforme con esto, se metió en el resultado de las elecciones y agregó: "Lamento informarle lo obvio, sería necesario contar con la aprobación y el consenso de la sociedad en su conjunto. Si mis matemáticas no me fallan el 12 de Septiembre hubo 16.323.291 argentinos que no aprobaron nuestra gestión. Fui claro? O le hago un dibujito".