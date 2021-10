Acuerdo de precios: la contrapropuesta de las empresas de alimentos

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, se reunirá el lunes con productores y comercializadores de alimentos para terminar de evaluar las contrapropuestas presentadas por el sector privado para poner en marcha un acuerdo de precios estables de 1.247 productos de consumo masivo que estará vigente hasta el 7 de enero próximo.



"Hay intención de diálogo, hay intención de negociación y hay voluntad de que prospere un acuerdo. Lo que no se va a modificar es la decisión política de establecer una canasta amplia con precios retrotraídos al 1 de octubre y vigente hasta el 7 enero", dijo hoy una fuente oficial. En ese marco, la misma fuente añadió: "Se están acercando posiciones para que haya un acuerdo, pero la decisión del Gobierno es inamovible".



En ese contexto, no se descarta la posibilidad de aplicar leyes vigentes para impedir nuevas subas y garantizar el normal abastecimiento de productos en caso de no llegar a un consenso, como anticipó el viernes Feletti.

Queremos que las argentinas y los argentinos puedan hacer las compras y no tengan que dejar algo porque no les alcanza.



uD83DuDCFA Ayer en #MinutoUno con el @Gatosylvestre por @C5N pic.twitter.com/orKOcqvcNk — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 15, 2021

En la reunión de mañana, al igual que en el encuentro realizado el miércoles pasado, participarán directivos de las empresas Diarco, Maxiconsumo, Vital, La Anónima, Coto, Día, Changomás y Carrefour, así como de la Asociación de Supermercados Unidos (ASU), de la Cámara Argentina de Supermercados (CAS), de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (FASA) y de la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas.



También serán de la partida autoridades de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), y de las firmas Swift, Alicorp, Ledesma, Sancor, Prodea, Ilolay, Danone, Cabrales, Coca Cola, Unilever y Fecovita, Saraco, entre otras.



En la reunión del miércoles, el planteo que Feletti hizo a las empresas productoras fue que como "la capacidad instalada de producción de las empresas está bastante debajo de su promedio histórico, que ganen por cantidad y no por precio". "Lo que no puede pasar es que la recomposición de ingresos sea absorbida por la canasta alimentaria", subrayó la fuente.

uD83CuDF99“El objetivo de la Secretaría de Comercio es bajar el costo de la canasta alimentaria y cuidar los salarios”.@eldestape_radio #Navaro2023 pic.twitter.com/NGto37dYz4 — Roberto Feletti (@RobertoFeletti) October 14, 2021

En ese marco, "ellos -en referencia a las empresas- mandaron unas contrapropuestas que se están evaluando y el lunes se va a hacer la reunión con los mismos, con la intención de cerrar el acuerdo", cerró la fuente.



A mediados de la semana pasada, Feletti anunció la puesta en marcha de un acuerdo con principales empresas de consumo masivo y cadenas de supermercados para mantener los precios estables de 1.247 productos de consumo masivo -que incluyen los del programa Precios Cuidados- durante 90 días, hasta el 7 de enero de 2022.