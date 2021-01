El temible pronóstico de Cornejo si llega la segunda ola de coronavirus

Consolidando su perfil de firme crítico del gobierno de Alberto Fernández, el diputado nacional Alfredo Cornejo volvió a marcar cómo se vislumbra desde la oposición el 2021 en relación a lo económico y, por supuesto, a la continuidad de las medidas vinculadas a la pandemia de coronavirus.

En diálogo con La Nación, el titular de la UCR sostuvo que "está clarísimo que al país le falta un plan en lo económico y en lo sanitario para enfrentar la pandemia. Contra lo que dice el Gobierno, la Argentina no va a estar vacunada para febrero ni para marzo y lo más probable es que la única estrategia que tenga en mente Alberto Fernández ante una segunda ola será volver a encerrarnos en una cuarentena".

"Yo estoy a favor de la vacunación. Pero las vacunas deben dar previsibilidad y los estudios deben estar verificados y homologados por agencias de seguridad serias, como la europea y la estadounidense. En cambio, estamos experimentando con una vacuna nueva y no sabemos con certeza si es eficaz y segura. Mientras tanto, en los países vecinos ya están vacunando con vacunas que se saben eficaces y seguras y este Gobierno ha sido incapaz de cerrar un acuerdo con estos laboratorios. Solo logró traer escasísimas 300 mil dosis de la vacuna rusa hasta ahora", cuestionó el mendocino.

Cornejo anticipó que desde Juntos por el Cambio le exigirán al Gobierno que en caso de una segunda ola del virus "equilibre perfectamente la economía y la salud, no como sucedió durante la primera ola".

Respecto de que balance hace de la gestión de Alberto Fernández, el legislador nacional consideró que "el Gobierno nunca tuvo un plan económico y sanitario integral, por eso apeló a medidas improvisadas y a leyes espasmódicas con el apoyo de algunos bloques obedientes. Aplicaron meros paliativos sobre problemas recurrentes que se arrastran desde hace muchos años. Fue un primer año a pura improvisación".

Tratándose este de un año electoral, Cornejo habló de cuál será el rol de Juntos por el Cambio: "La prioridad es continuar unidos. Es la primera vez que el peronismo gobierna frente a una oposición unida. Yo me siento garante, constructor de esa unidad. Debemos representar una mirada distinta, abierta a acuerdos, pero con una mirada puesta en los que generan riqueza genuina en el país, que no son los grandes empresarios, sino las pequeñas y medianas empresas, los sectores medios y los sectores empobrecidos con cultura de trabajo".

Consultado por la imagen de Máximo Kirchner, quien asoma como futuro jefe del PJ bonaerense, el exgobernador opinó: "No lo conozco. Creo que no le ofrece ningún futuro a la Argentina sino que, al contrario, ofrece más pasado. A diferencia de sus padres, no tiene formación ni intelectual ni experiencia de gestión".