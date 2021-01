Dalmiro Garay: "En la Corte logramos arreglar nuestras tensiones internas"

Dalmiro Garay es presidente de la Suprema Corte de Mendoza y llegó al cargo luego del simbronazo que significó la renuncia de Jorge Nanclares y el nombramiento de Teresa Day en el máximo Tribunal. Garay participó del último programa de “Con qué derecho” y se prestó a una entrevista sin condicionamientos.

¿Cuál es el balance del año? (tanto en el ámbito Poder Judicial como en la Corte)

Primero, como todos saben, ejerzo la Presidencia de la Corte desde mitad de año o un poquito después; me parece que la el año para todos en lo profesional, familiar, ha sido un año absolutamente atípico que nos ha llevado a replantearnos la manera que encaramos nuestras actividades y dentro de ellas el Poder judicial.

En lo que hace a la Corte, yo creo que como órgano político ha logrado, y lo veo hoy ya habiendo pasado algunas turbulencias, estabilizarse en términos de diálogo interno. La Corte nunca dejó de trabajar en el rol activo que tiene de conducir el Poder Judicial de hecho yo he participado activamente con otros ministros en la toma decisiones vinculadas a la manera en que se encargaban las acciones por la pandemia.

¿Cómo manejaron los problemas internos?

Lo que no supimos en, algún momento, fue lograr arreglar nuestras tensiones internas, que me parece que como en cualquier cuerpo colegiado existen y que nos llevaron a tener mucha exposición, me parece mala exposición. Pero creo que estamos transitando un camino de más normalidad con un camino de mucho más diálogo y con la necesidad de ponernos todos a trabajar porque en definitiva depende de lo que haga la Corte cuál sea el rol que después le va a tocar a cada miembro del Poder Judicial. Todo para que el servicio justicia cumpla lo que tiene lo que está llamado a cumplir, que es un servicio esencial, que tiende a la pacificación social y que logre la resolución de conflictos en el menor tiempo posible con la mayor calidad posible. Ese el desafío que me parece que tenemos hoy estamos trabajando y que encaramos el año que viene.

¿Presidís la Corte desde el pasado 3 de julio, hace mucho que no hablas con el ex Presidente Jorge Nanclares?

Si, hace tiempo que no hablo con él.

Respecto de la forma en que se le tomó juramento a Teresa Day. ¿Qué opina hoy luego de transcurridos unos cuatro o cinco meses?

Bueno primero que nada la forma de jurar de la doctora Day es una decisión del Gobernador, de hecho la Constitución pone en cabeza al gobernador, que él le tome juramento a los ministros de la Suprema Corte. Teniendo en cuenta que una causa en trámite en donde precisamente se está discutiendo este tema yo tengo muchas limitaciones para poder opinar. Lo que creo es que son situaciones institucionales críticas, que marca un punto de inflexión en muchas etapas en la vida de la provincia, esta fue una y lo que aspiro a que podamos superarlo de la mejor manera posible. Lo que yo espero es que rápidamente podamos, por los carriles institucionales pertinentes, terminar el tema y que el Poder Judicial pueda seguir su camino en servicio a la justicia y a los ciudadanos de Mendoza“.

¿Cómo es la cocina en la Corte con el tema de los votos?

Normalmente los ministros hablamos entre nosotros, como es nuestra visión del tema…..

¿Entre todos, los siete o no?

Bueno, precisamente eso hemos intentado hacer, un cambio, normalmente cada uno forma un voto y lo va pasando y bueno el ministro que propina logra las adiciones vamos a construir de esa manera el voto definitivo.-

sin adelantar lo que pasó, pero esta semana (el programa fue emitido el pasado 18 de diciembre) hicimos una reunión plena para discutir la posición de cada ministro sobre la constitucionalidad o no de la Prisión perpetua.

¿Estuvieron los siete sentados juntos?

Yo por lo menos, desde que soy ministro es la primera vez que nos sentamos los siete. Cada uno tiene su visión, incluso tiene escrito ya el voto. Pero nos hemos sentado a hacer esta discusión jurídica entre los siete. Y la idea es poder empezar todo estas decisiones que son plenarias a avanzar este mecanismo de discusión técnica entre los jueces que nos permita también, no solamente leer un voto sino por intercambiar las opiniones y pueden incluso convencernos, lo cual es la mejor opción para resolverlos los temas jurídicos además de obviamente los temas políticos de gestión.

Jura decir la verdad

¿Dalmiro Garay, Jura decir la verdad, solo la verdad y nada mas que la verdad?

Si, juro.-

¿Te condiciona en tu vida social ser Juez?

Si.

¿A tu familia?

También

¿Te vas a jubilar cio llegue la edad de hacerlo?

Quizás antes.

¿Has recibido presiones para resolver en algún sentido una sentencia?

No

¿Alguna ves te has arrepentido de alguna sentencia?

No

¿Si no fueras ministro de la corte, que serías?

Abogado, ejerciendo en la calle.-

¿Cuánto ganás?

$293.000 (es el único ministro de la corte que paga impuesto a las ganancias)

¿Te gusta el deporte?

Si

¿Practicas alguno?

De vez en cuando, practico mountain bike

¿Hincha de algún equipo de fútbol?

Del Rojo

¿Reciclas la basura en tu casa?

No

¿Dormís bien?

Muy bien

¿Alguna serie de Netflix que te haya gustado?

Breaking Bad, Vikingos, pero no soy muy asiduo de ver muchas series

¿Tinto o Blanco?

Tinto

¿A favor o en contra de la Feria judicial?

Yo creo que la feria de julio puede discutirse

¿Se debe legalizar el consumo de la marihuana?

No puedo hablar de ese tema

¿Has probado alguna vez marihuana?

Quizás….

¿A favor o en contra del aborto??

Tampoco puedo expresarme sobre eso

¿Alguna vez infringiste la ley?

Alguna vez alguna infracción de tránsito

¿Cuál fue el dia mas feliz de tu vida?

He tenido muchos días felices, cuando nacieron mis hijas, cuando conocí a mi mujer

¿Y el más triste?

La verdad no me acuerdo el día que sea el más triste…. he tenido días, como todos, pero no el más triste todavía.

¿Te gustaría ser Gobernador de Mendoza?

Y una posibilidad si, puede ser

¿Si fueras Gobernador a quien postularías a la Corte en caso de haber una vacante?

Y tenía que ver quién está disponible ese momento

¿Que el juez haya pateado la calle, importa o no al momento de sentenciar?

Importa, no sé si es excluyente. Pero sí importa.