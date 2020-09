Es falso el video que indica que Cafiero cuenta con US$ 992 mil, según su declaración jurada

Circula en Instagram y WhatsApp un video con declaraciones del jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, con una gráfica sobreimpresa en la que se destaca que en su declaración jurada de 2019 figuran “US$ 992.413,99” en una caja de ahorros de su propiedad”. Si bien el contenido audiovisual intenta marcar una contradicción entre lo que el funcionario dice y su declaración jurada, el video es falso: Cafiero no declaró US$ 992.413,99 en su declaración de bienes sino el equivalente en esa moneda de $992.413,99; o sea, US$15.700.

El video, que cuenta con más de 30 mil reproducciones al momento de elaboración de esta nota -según los datos proporcionados por Instagram-, corresponde a un corte de una entrevista que Cafiero brindó en el programa “A Dos Voces”, de la señal TN, el 24 de septiembre último. También llegó al número de WhatsApp de Chequeado (+54 9 11 3679-0690) para ser verificado.

Allí, el Jefe de Gabinete respondió a una publicación en Twitter de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien expuso la declaración jurada aportada por Cafiero ante la Oficina Anticorrupción (OA) al momento de asumir en su cargo actual. En ese documento, figura, entre otros bienes, una caja de ahorro en dólares por el equivalente a $ 992.413,99, según el tipo de cambio al momento en el que fue dado de alta en su cargo.

En los formularios de la OA, el valor de los bienes (inmuebles, automóviles y depósitos) se expresa en pesos argentinos. “Los valores serán declarados en pesos y, si fueran en moneda extranjera, convertidos a pesos, al tipo de cambio de la fecha de alta en el cargo”, señala la web del organismo, y agrega que la cotización oficial a utilizar es la del Banco Nación de la República Argentina.

A fines de diciembre de 2019, de acuerdo con la cotización oficial, el dólar valía $ 63. Es decir, que los $ 992 mil declarados por Cafiero equivalían a cerca de US$ 15.700, y no a casi US$ 1 millón, como sugiere el video.

El Jefe de Gabinete, en esa misma entrevista, aseguró: “No es un delito tener dólares. No es mi caso, yo no tengo. Pusieron en esa nota [N. de la R.: en referencia a este artículo publicado por el diario La Nación] que yo tenía dólares. Yo no tengo dólares. Pero no importa. Tuve dólares, pero ya no los tengo más. Tenía pocos y los vendí”.

Consultado por Chequeado, Cafiero contestó por WhatsApp que “las declaraciones juradas siempre son en pesos, con lo cual las cuentas en dólares se expresan convertidas a pesos”. Y agregó: “En síntesis, al momento de la declaración tenía US$ 15 mil que luego vendí. Los tenía en el homebanking y los vendí”.

Ante la repregunta de si podía aportar un documento que demostrase que había vendido esos dólares, el Jefe de Gabinete contestó que esto podrá ser verificado cuando se publique su próxima declaración jurada, la que exprese la totalidad de sus bienes a fines de 2020.

Según la información de la OA, un funcionario público debe presentar su declaración jurada dentro de los 30 días hábiles de asumir en el cargo, una declaración jurada anual, que debe ser presentada hasta el 30 de mayo del año siguiente y una declaración jurada por cese en el cargo, dentro de los 30 días hábiles siguientes a la fecha en que se produzca la baja.