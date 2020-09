Aníbal Fernández destrozó a Macri: "Es bruto y malo"

Aníbal Fernández, actual interventor de Yacimientos Carboníferos Río Turbio, cargó contra el ex presidente Mauricio Macri, a quien consideró "bruto y malo", al tiempo que ofreció "su experiencia" al actual gobierno.

Durante una entrevista con el canal A24, el ex jefe de Gabinete aseguró que Macri "no es un pelotudo, es bruto y malo", pero consideró que la oposición actualmente "no está a la altura para conspirar nada".

Fernández recordó también el informe de Jorge Lanata en el que lo acusaban de ser "La Morsa", una oscura figura que cumplió un rol clave en el Triple Crimen de General Rodríguez. "Con la opereta que me comí perdí un montón de votos. La semana que viene veré qué voy a hacer con los que me encajaron esa opereta", aseguró.

-Romina Manguel: ¿ @FernandezAnibal no te parece mal decirle MAMERTO a un Ex Presidente?



-@FernandezAnibal "yo no lo agravio, LO DESCRIBO" — ?uD83DuDC9AuD83DuDC4AuD83CuDFFEuD83DuDC9A?uD83CuDFFDuD83CuDF0C?GISELA?uD83CuDF0C?uD83CuDFFDuD83DuDC9AuD83DuDC4AuD83CuDFFEuD83DuDC9A? (@SangreVascaHLVS) September 21, 2020

Luego se puso a disposición del presidente Alberto Fernández, a quien consideró "un amigo". "Si estuviera en el banco, entonces Alberto Fernández dispone de mí. Falta darse vuelta y decir que empiece a moverme, pero nadie me lo pidió. Yo viví toda la vida para la política. Siempre voy a decir que sí", aseguró.

De todas maneras, reconoció que el Gobierno todavía tiene muchos problemas por delante: "Este gobierno con 60 días de gobierno se comió la pandemia y solo resolvió un problemita chiquitito que es el tema de la deuda".

Al respecto, agregó que "creo que muchos empezaron a mostrarse mucho más de lo que se mostraban, y me satisface que lo acompañen y no le carguen toda la tarea a él".