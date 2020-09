Un intendente le pidió al gobernador que endurezca la cuarentena

El intendente de Maipú, Matías Stevanato, hizo un pedido en tono dramático para bajar los contagios del Covid-19.

"Les pido como un vecino más que eviten reunirse. Tomémonos estos 30 días, que no haya juntadas familiares ni de amigos", solicitó Stevanato.

El jefe comunal no participó ayer de la reunión que mantuvo el gobernador Rodolfo Suarez con los intendentes oficialistas de Gran Mendoza, pero hoy habló por teléfono con él y le sugirió que tome medidas especiales frente a las celebraciones del día de la Primavera.

Stevanato piensa que hay que establecer una cuarentena más dura. No se sabe cuál es la medida concreta que le solicitó al gobernador, pero al aire de MDZ Radio dio a entender que iba en ese sentido. "Tenemos que tomar acciones porque el sistema está saturado y hay que darle una mano a los médicos", afirmó.

Suarez le explicó por teléfono que ayer no fue invitado a la Casa de Gobierno porque se trataba de una "reunión de su mismo color político". Pero en el intercambio de hoy se habló de la pandemia: "Siempre le propuse al gobernador medidas en privado y he acompañado en público, él me dijo que iba a analizar lo que le propuse y que me iba a devolver la llamada esta moche o mañana a la mañana, diciéndome las medidas que va a tomar para este fin de semana".

"Hemos organizado una fiesta con tres DJs para que los jóvenes la disfruten desde sus casas y no se junten. Vamos a hacer controles muy fuertes porque el riesgo es muy grande", agregó.