Berni le respondió con todo a Verbitsky: "Tiene que aclarar muchas cosas"

El ministro de Seguridad de Buenos Aires, Sergio Berni, le respondió con dureza a Horacio Verbitsky, quien había cuestionado su papel en el conflicto con la policía bonaerense.

"Él tiene que aclarar muchas cosas, en algún momento lo vamos a aclarar", expresó Berni, quien había sido acusado de tener "un problema psicológico" por el periodista.

"A Verbitsky ni siquiera lo leo porque me aburre mucho. Hacer un planteo de ese sentido es faltarme el respeto. A mí no me importa, porque viene de un sector al que no pertenezco. Es faltarle el respeto al gobernador de la provincia de Buenos Aires", dijo Berni en referencia a Áxel Kicillof.

Luego lanzó una críptica acusación contra el editor de El Cohete a la Luna: "Él tiene que aclarar muchas cosas, sobre pauta oficial, en algún momento lo vamos a aclarar".

Finalmente, consideró que a las organizaciones de Derechos Humanos "no les gusta laburar, levantarse a las 7 de la mañana, les gusta cobrar cinco veces más, viajar y tomarse un whisky".