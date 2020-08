Fuerte discurso de Ubieta: "Vengo a reclamar lo que nos corresponde como paceños"

En el marco del Aniversario 170° del Departamento de La Paz, el Intendente Fernando Ubieta brindó un discurso donde hizo hincapié en la "postergación" de su departamento, y resaltó que desea “ser intendente para luchar porque los habitantes de La Paz tengan las mismas oportunidades que los de cualquier otro lugar de la provincia, y acortar la brecha que hoy existe”.

En este sentido habló del desarraigo que sufren los paceños al tener que migrar por falta de trabajo o simplemente para poder estudiar una carrera de grado. “La educación es un eje central de mi gestión y tengo la voluntad política para llevarlo a cabo. Por eso anunciamos hace algunas semanas la construcción del Edificio del Terciario, una obra reclamada desde hace más de treinta años por la comunidad educativa de esa institución y que está pensado como un polo educativo”. Agregó además que “en las próximas semanas anunciaremos el convenio con diferentes Universidades para que los jóvenes puedan acceder a un estudio de calidad”.

Además, hizo referencia a que está avanzado el proyecto con Enacom, respecto de una ambiciosa obra de tendido de fibra óptica con el objetivo de “desarrollar la industria del conocimiento, que tan importante es en esta época y en la que el Departamento no puede quedar fuera, además de sostener que se buscará estimular la producción agrícola-ganadera, “porque La Paz tiene que producir algo”, en referencia a que ese fue una de los mayores déficit que encontró al llegar a la comuna.

Respecto de la situación de pandemia que atravesamos, resaltó las medidas llevadas adelante para prevenir el contagio, ya que el Municipio no registra casos de covid-19 hasta el momento. “Hemos realizado los esfuerzos necesarios, en conjunto con las autoridades policiales y del Hospital Arturo Illia, para no tener contagios, pero tengo claro que no es suficiente, por eso apelo al cuidado y la responsabilidad de cada uno de los vecinos y vecinas”.

En cuanto a lo netamente político sostuvo que “claramente los paceños tenían una voluntad de cambio, por eso me eligieron para que los represente en estos próximos cuatro años. Si bien no es fácil gestionar en pandemia, pondremos nuestro granito de arena para ayudar a sortear esta situación”.