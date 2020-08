Lombardi y Valdés se "mataron" en vivo por la cuarentena

El ex titular del sistema federal de medios Hernán Lombardi y el diputado nacional Eduardo Valdés se cruzaron duramente durante una entrevista con el canal TN, debido a las diferencias en su percepción de la implementación de la cuarentena por parte del Gobierno Nacional.

Lombardi comenzó, al considerar que "la cuarentena siempre debió ser equilibrada", y dijo que "desde el primer día se le pidió el equilibrio entre las tres variables. Por un lado las variantes de lo que significa la salud y por el otro el aparato productivo y el funcionamiento pleno de las instituciones y libertades públicas, pero siempre debió haber sido equilibrado".

Además remarcó, con referencia a la vacuna que AstraZeneca producirá en Argentina, que el primer acuer do con ese laboratorio lo alcanzó el gobierno de Mauricio Macri.

El ex funcionario criticó que "estamos frente a la estrategia más prolongada y restrictiva de todo el mundo y no sabemos cómo salir. Propongo, a vos también, Eduardo, pensar en los próximos seis meses". Valdés le respondió con un estratégico cambio de tema: "Tan mal no estamos, que hemos logrado hasta un acuerdo con los acreedores privados".

Eduardo Valdés.

"Él tiene la obligación de decir que las cosas están mal, pero yo puedo decir lo que veo de la realidad", siguió el diputado, quien además consideró que "no está bien que EE.UU. quiera poner al presidente del BID", en referencia a la candidatura de Mauricio Claver-Carone, quien fue funcionario del FMI cuando se le realizó un préstamo considerable al gobierno de Mauricio Macri.

"No está bien que el FMI nos venga a apretar, porque ellos tomaron esa decisión. Entonces, ahora tenemos que ir a una negociación por una fiestita que no salió", siguió el legislador. "A partir de que cerremos eso, recién podemos planificar un país. ¿De qué presupuesto estamos hablando si todavía no se cerró el acuerdo con el Fondo?", completó.

En ese punto Valdés blanqueó su deseo de que el país vuelva a la fase 1 de la cuarentena: "Ojalá reduzcamos las muertes en nuestra sociedad. A mí no me gusta hacer la demagogia de decir: 'abramos más'". "No hay un solo país que haya tomado la decisión de una economía abierta que haya crecido mejor que la Argentina", agregó.

Lombardi le retrucó con el ejemplo de Uruguay, al responder que "cruzo el Río de la Plata y digo: 'me parece que no les está yendo mal". Valdés no se quedó callado, y le dijo que Jujuy había abierto y se preguntó "cómo le fue". Lombardi, en ese punto, pidió que no se busquen malos ejemplos como Jujuy o nuestra provincia, pero reconoció que "esos resultados comparados con los de la provincia de Buenos Aires son extraordinarios".

Luego siguió un acalorado cruce de ideas que incluyó varias chicanas, como cuando Lombardi criticó "el modelo del reto del Gobierno", y Valdés lo acusó de ser "como Bullrich con el dedito así". "No tengo ningún problema con eso. Aunque en todo caso, parezco Cristina", cerró Lombardi.

