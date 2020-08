Coronavirus: duro cruce entre el ministro de Salud y su antecesor

A días de que se defina qué hará el Gobierno nacional con la cuarentena a futuro, el ministro de Salud, Gines Gonzalez García, se cruzó por los medios con el ex secretario de esa área, Adolfo Rubinstein.

Ginés reaccionó al comentario de Rubinstein, quien había dicho que el Gobierno nacional está "entrampado en la cuarentena" contra el Covid-19.

Furibundo, el ministro de Salud respondió en declaraciones a Radio 10: "Algunos ex funcionarios como el doctor Rubinstein, que hicieron un papel muy malo y dejaron sin vacunas y sin Ministerio de Salud a la Argentina, ahora se atreven a decir barbaridades. Por hacerle caso a él, algunos de sus correligionarios tomaron medidas de aperturismo masivas como Jujuy. Bastante daño hizo antes para que lo siga haciendo ahora", criticó.

González García dijo que el ex secretario de Salud también asesoró al Gobierno de Mendoza. "No solo ha sido sido un pésimo ministro, sino un peor ex ministro", remató.

"Tiene seis causas judiciales por lo que hizo en este ministerio. Yo creo que está haciendo esto para hacerse la víctima después. Me resulta inadmisible que un tipo que abandona su gobierno unos días antes porque habían perdido la elección ahora sea el profeta de lo que hay que hacer", agregó.

Pero a su turno, Rubinstein rechazó las duras críticas. Dijo en declaraciones a Radio Con Vos :"Claramente no son ciertas (las cosas que dice el ministro de Salud), las expliqué 20 veces. Entiendo que está muy presionado por la situación y me parece que son declaraciones desafortunadas que honestamente pienso que si lo reflexionara un poco no lo diría", evaluó.

"Apoyé la decisión del Presidente cuando se puso al hombro esto, después de dos o tres semanas donde hubo mucha vacilación e inclusive subestimación de la magnitud de la propia pandemia, inclusive con declaraciones del propio Ginés", apuntó.

"Lo que no se hizo, en el momento que se podría haber hecho, es preparar una contundente respuesta comunitaria. Y eso es lo que yo cuestiono, atención primaria, más testeos, más rastreos, aislamiento de los focos. Y esto lo vengo diciendo desde fines de abril", agregó.

"Hoy tenés un país que está cerrado y en algún momento hay que abrir. La pregunta que me hago y que la sociedad se hace es ¿hasta cuándo?", completó.