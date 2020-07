Intendente desliza que un colega responde a corporaciones mineras

Un debate que parecía enterrado a vuelto a surgir en tiempos de pandemia. Desde Malargüe el intendente Juan Manuel Ojeda ha expresado la necesidad de que se reforme la ley 7722 para que se permita el desarrollo minero de la comuna. En este sentido, destaca que el el municipio hay licencia social pero la legislación vigente limita la posibilidad de aprovechar esa actividad económica para salir de la crisis. Ante ese planteo el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, deslizó que detrás del pedido de Ojeda se esconden las grandes corporaciones mineras.

El 20 de julio Ojeda realizó una conferencia de prensa en la que le pidió a los malargüinos que firmen un proyecto que enviará a la Legislatura. La idea del jefe comunal es "pedirle a los mendocinos que sepan entender que Malargüe no tiene la misma cantidad de habitantes que otros departamentos y su masa coparticipable es distinta y que no podemos continuar con esta situación”.

La sociedad mendocina debe considerar alternativas para sostener el desarrollo de la provincia que, como sabemos, no goza de buena salud. Entonces me pregunto ¿Cómo negarle esta enorme oportunidad a #Malargüe?#ConsensoSocial para la #MineríaSoloParaMalargüe pic.twitter.com/93CRUjmkMb — Juan Manuel Ojeda (@Juanojeda84) July 28, 2020

Pero Scanio no se dejó conmover por su colega y defendió la plena vigencia de la ley 7722. "A mi me surgen dudas respecto a los planteos de Malargüe. Dicen que quieren hacer minería pero hay proyectos ambiciosos e importantes que han generado expectativa como Hierro Indio y Potasio Río Colorado que no están alcanzados por la 7722", aseguró el intendente de San Carlos.

Ante el pedido de una excepciu00f3n de la ley 7722 para el departamento de Malargu00fce, desde San Carlos seu00f1alamos que seguimos... Posted by Rolo Scanio on Wednesday, July 29, 2020

"No entiendo los planteos que hace la conducción de ese departamento. Es cierto que hay muchas corporaciones que seguramente andan atrás de estas intenciones, tratando de eliminar de una u otra manera lo que conocemos como la ley del agua", subrayó el sucesor de Jorge Difonso al mando de la comuna sancarlina

"Desde el departamento desde hace tiempo nuestro pueblo se manifiesta respecto a la minería contaminante en toda la provincia. Seguimos defendiendo la vigencia de la ley 7722. Tuvo planteos de inconstitucionalidad resueltos favorablemente en la Corte", agregó.

"Me parece que esto va más allá de lo político. Creo que hay corporaciones internacionales que están tratando de aprovechar la situación de pandemia para instalar este tema de la minería. Tratar de esta manera de ponerlo nuevamente en discusión", sostuvo Scanio en MDZ Radio y dijo que son las mismas corporaciones que impulsaron los planteos de inconstitucionalidad que luego fueron rechazados por la Corte.

"Yo no creo que Malargüe quiera modificar la 7722, porque pueden hacer minería en esos proyectos con la ley actual", dijo y agregó que tampoco cree que esa comuna esté condenada al fracaso si no se reforma la norma. "Malargüe vive de su producción caprina y de las regalías de petróleo", manifestó y dijo que los aportes per cápita que recibe ese municipio son de 2000 pesos por persona cuando en San Carlos apenas llega a 1.200 pesos.

"Por eso insisto con que detrás de esto están las corporaciones y que va más allá de lo político y lo social. Nosotros lo que estamos protegiendo es el agua de toda la provincia", sentenció y dijo que más aún en este contexto de pandemia.

"La OMS y los gobernantes pregonamos el uso del agua para lavado de manos. Más que nunca tenemos que estar alineados con el cuidado ambiental y la 7722 protege nuestro mayor bien: el agua", aseveró. "Nosotros estamos atentos ante cualquier caso y si tenemos que volver a salir a la calle defendiendo la ley, lo vamos a realizar. Es el compromiso que hemos tomado", finalizó.

Escuchá la entrevista completa.