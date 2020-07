Camaño se defendió: "Me destruyeron por hacer lo correcto"

“A mí me destruyeron porque hice lo correcto”, aseguró la diputada Graciela Camaño. La legisladora lavagnista que no integra el oficialismo se defendió así ante los cuestionamientos que recibió por su voto en el Consejo de la Magistratura que desempató a favor del Gobierno y habilitó un plan que le permitiría desplazar a 10 jueces federales que tienen a cargo causas sensibles.

“Yo estudié mucho el tema y acá se había trasladado a diez jueces transgrediendo dos acordadas de la Corte Suprema y el reglamento interno del Consejo de la Magistratura”, aseguró Camaño. Y agregó: “Se designaron jueces para entender en materias sobre las cuales no habían rendido exámenes o se les dieron cargos superiores a los que tenían y por los cuales habían concursado”.

Camaño se amparó en Elisa Carrió, quien llegó a pedir el juicio político del ministro de Justicia en la era Macri, Germán Garavano. “Entonces, yo no estoy haciendo nada que no haya hecho la propia socia del ex presidente, la pátina de republicanismo que tenían en el Gobierno”, señaló.

Mientras esto pasaba en la calle, la diputada Graciela Camaño @GracielaCamano pedía el levantamiento de una sesión regular por la “brutal represión” de la Policía. Qué inesperado que vote la impunidad kirchnerista, hoy!pic.twitter.com/mcah0f6Lfy — Fernando A. Iglesias (@FerIglesias) July 30, 2020

Los pliegos de los 10 jueces ahora irán al Senado, que definirá qué pasa con ellos. El plan consiste en desplazar a los magistrados que no tenían ese aval. Se trata de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Verónica Skanata. Tres de ellos siguen causas de

Bruglia y Bertuzzi de la Cámara Federal, y Castelli, del Tribunal Oral Federal 7, siguen causas contra Cristina de Kirchner.

A pesar de su voto en el Consejo de la Magistratura, Camaño criticó la convocatoria del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, a la comisión de expertos para la reforma judicial. “Me parece horrible que lo hayan convocado y además creo que hay otros abogados con mucha más trayectoria”, afirmó.

“Lo cierto es que la reforma judicial se va a decidir en el Congreso. Si vos me decís a mí si este era el tiempo, yo quizás no lo haría en este momento. Me parece que el debate está muy limitado. Trataría de que haya un Congreso más grande porque para hacer una reforma institucional, que puede reformar la Corte, el Consejo, la Procuración, etcétera, se necesita un consenso más grande. Un gobierno solo no lo puede hacer, máxime un gobierno al que la mitad de la ciudadanía no lo votó”, agregó.