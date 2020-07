Marcelo Longobardi y los dichos de Ishii: "¿Alguna vez oíste confundir medicamento con falopa?"

Los dichos del intendente de José C. Paz, Mario Ishii, acerca de la supuesta venta de droga en las ambulancias de ese municipio bonaerense, siguen dando pie a una polémica que no parece tener fin por el momento.

A la misma se sumó el periodista Marcelo Longobardi desde su programa de Radio Mitre. "Que se venda falopa en la provincia de Buenos Aires no me llama la atención, y que la política esté vinculada con esto me llama la atención menos. Lo que me llama atención es que la falopa se venda con las ambulancias como dijo Ishii", ironizó el conductor de Cada mañana.

En un video que se viralizao, se ve cómo mientras el jefe comunal discutía con un empleado municipal, dijo: "Cuando se mandan una cagada, venden falopa, yo los tengo que cubrir, no los rajé todavía, cuando me están vendiendo falopa con las ambulancias".

“Las medidas del presidente, la vuelta de las peluquerías y las ambulancias de Ishii” | El resumen de noticias de #CadaMañana con la información más relevante de la jornada https://t.co/hRH6thYlv7 — Marcelo Longobardi (@LongobardiM) July 27, 2020

La grabación se realizó en el contexto de una discusión con empleados municipales del servicio de ambulancias que reclamaban por mejoras en las condiciones de trabajo durante la pandemia.

Para Longobardi, "está claro que en el conurbano se vende falopa a lo pavo y que es obvio que las fuerzas de seguridad y la política tienen conexión".

"Desconozco el rol de Ishii en esta historia pero él admite que los tiene que cubrir cuando esto ocurre. ¿A quién tiene que cubrir? ¿Al personal de salud? Es un asunto muy complicado. El argumento que utilizó es que lo habían sacado de contexto; con el audio entero se ve que no hay ninguna sacada de contexto", rebatió.

Pero el periodista también le apuntó al ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, quien salió a defender a Ishii con el argumento de que "lo que dijo fue una mala expresión que no tiene nada que ver con la realidad".

"¿Habla solo Ishii? ¿Dice locuras? Ahora dicen que quiso decir 'medicamentos' en lugar de 'falopa'", insistió Longobardi, y le preguntó a su columnista de salud, el médico Alberto Cormillot: "Doc, en tu amplia carrera médica, ¿alguna vez oíste confundir medicamento con falopa?", ironizó Longobardi.