Mendoza y China: ¿sigue el comercio con el gigante asiático post pandemia?

En el mes de septiembre de 2019, China se transformó en el socio comercial número uno de la República Argentina. Es que el país insignia de Oriente es un colosal mercado en el cual colocar productos, pues sus habitantes ya superan los 1.300 millones, de los cuales 410 millones de personas son parte de la clase media.

"China es un socio estratégico para el país porque nuestras economías son complementarias", dijo en su momento a diario La Nación Luis Miguel Etchevehere, exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, quien se desempeñó en el cargo entre 2017 y el 9 de diciembre pasado.

En los últimos cuatro años se abrieron 20 nuevos y muy diversos mercados con China; como por ejemplo el del semen y los embriones bovinos, el de la uva, las arvejas secas, la miel, las cerezas, el aceite de soja, el harina de soja, la carne ovina, la porcina, los caballos, arándanos, carne bovina congelada con hueso, deshuesada y enfriada con hueso, lúpulo pelletizado, páncreas bovino, productos pancreáticos para uso industrial, y los productos termoprocesados y curados de origen.

Suarez estuvo de gira en China, días antes de la explosión de la pandemia.

"Con China nos podemos complementar, porque ellos necesitan nuestros productos, que son los alimentos, y a nosotros nos interesa su logística y tecnología", expresó Etchevehere a la periodista Catalina Bontempo.

Lo cierto es que el 45% de las aperturas de mercados que se hicieron en los últimos cuatro años fueron para China, Japón y el sudeste asiático.

Según datos oficiales, desde septiembre de 2019 que China lidera el ránking de líderes comerciales de la Argentina y desplazó del primer lugar a Brasil, histórico socio nuestro.

La visión de un ejecutivo mendocino

"Estuve muchos años viviendo en Shangai, y de vuelta en Mendoza, ya hace varios años que por mi trabajo viajo con asiduidad a China principalmente, porque es el mercado hacia el cual muchas empresas argentinas han decidido apuntar y consolidar sus estrategias comerciales", dice Nicolás Perinetti, gerente de exportaciones de Asia para bodega Casarena.

Nicolás Perinetti.

Nos embarcamos en una charla con Perinetti, en la que departimos sobre el futuro de las relaciones comerciales con el gigante asiático, el interés de Mendoza en Oriente, laposibilidad o no de "castigo" a China debido a ser el país en donde se originó el Covid-19, y más.

¿Qué pasará con las relaciones comerciales entre Mendoza y China? ¿Se cortaron debido a la imposibilidad de viajar?

"Desde que se inició esta pandemia se cortaron los viajes, se paralizaron muchos de los planes que varias empresas argentinas tenían con China, y no solamente de ese país, sino de todos los países de Asia".

"Si bien esta es una situación difícil, y cada país vemos que está pasando una etapa distinta de la pandemia, las relaciones nunca se perdieron, sino que solo se detuvieron debido a la situación de emergencia. En nuestro caso -bodega Casarena- tuvimos que suspender muchos planes en estos meses, por ejemplo de embarques que estaban saliendo y se pospusieron; pero de ninguna manera el nexo y la relación se cortó", dice Nicolás.

"Ahora la situación difícil la estamos pasando aquí, en este hemisferio; pero las relaciones con China y Asia en general siguen muy fuertes: tenemos que ser optimistas, porque nadie tiene la culpa de esto que está sucediendo. Nadie quiso que esto pasara".

"En Oriente están muy preocupados por nosotros, y están muy pendientes de lo que está pasando acá. Permanentemente estoy hablando con empresarios de Shangai, Japón, Hong Kong y nuestros clientes incluso preguntan si necesitamos insumos hospitalarios, barbijos, y hasta preguntan por el personal de la empresa", cuenta Perinetti.

Perinetti, en una feria de vinos.

¿Por qué a Mendoza y particularmente a la industria del vino le interesa tanto China como mercado?

"Lo de China y lo de Asia en realidad comenzó hace unos diez años atrás. Justamente por eso tomé la decisión de irme a vivir allá un tiempo. Yo en ese entonces trabajaba en Pro Mendoza y notamos que los productos argentinos comenzaron a tener un nicho de mercado y oportunidades en estos países que buscaban calidad y nuevos productos del mundo. Tuvimos la oportunidad de abrir una oficina de Pro Mendoza en Shangai y así comenzar a mostrar sobre todo nuestro producto insignia, que es el vino. Sin embargo también la matriz productiva de la provincia se vio reflejada en negocios cristalizados desde otros nichos, como el de las conservas, por ejemplo", rememora Nicolás.

"En China en particular, el mercado es gigante. La cantidad de población es tan grande, que cada ciudad es como un país, y en todas se realizan eventos multitudinarios de comercio y ferias. Yo creo en realidad que muchos países del mundo están apuntando a estos mercados", reflexiona.

"Los esfuerzos que hemos hecho a través del gobierno y las inversiones privadas en estos últimos diez años justifican lo que ahora estamos viviendo, porque hablando del rubro vinos, nuestras exportaciones van bien y van a estar mejor. Y eso que es un mercado que todavía no nos conoce del todo".

¿La marca país de China ha sufrido un golpe con esto del coronavirus? ¿China va a ser castigada por los empresarios del mundo, luego de las acusaciones de Trump con respecto al manejo de la pandemia?

"No, para nada. En absoluto. Primero, que sinceramente pienso que esto no es culpa de nadie, fue algo que sucedió en China como podría haberse originado en cualquier otro país. Segundo, los empresarios no vamos a perder todo lo invertido en China y tampoco el esfuerzo realizado todos estos años. Creo que las relaciones entre China y Argentina, por el contrario, se van a fortalecer apenas normalice esta situación", asegura el gerente de exportaciones de Asia para bodega Casarena.

"Pienso que hay que manejarse con prudencia y diplomacia en el mundo comercial. Hay empresas italianas y francesas muy conocidas con productos de gran prestigio que han culpado a China de esta situación que vivimos, y como consecuencia, ese país ha dejado de importar sus productos. Esos comentarios erróneos, o imprudentes, hicieron que los chinos no les compren más: han cancelado los pedidos que tenían".