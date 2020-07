Lanata contra Báez: "Me da bronca que haya robado tanto"

El periodista Jorge Lanata cargó ayer contra la posible salida del empresario ligado al poder kirchnerista Lázaro Báez. En un segmento en el que habló de la acusación de "odiadores seriales" del presidente Alberto Fernández, y aseguró no sentir odio, si n "bronca".

"Quería hablarles de lo que se dijo de 'odiadores seriales' y quería dirigirme al Presidente y decirle que realmente espero no odiar. Odiar es pequeño y miserable", comenzó Lanata. "Lo que le quiero decirle es que tengo bronca, estoy enojado", siguió el conductor de PPT Box.

Luego hizo referencia a la posible salida de Lázaro Báez de la cárcel, luego de que le dieran la posibilidad de pagar una fianza: "Me enoja que le hayan robado tanta plata a la gente y que ahora no solo salgan de la cárcel, sino que pretendan que se los felicite. Me da bronca que crean que se puede construir un país en el que la Justicia no funcione".

Para finalizar, Lanata destacó que su bronca no era "violenta". "No voy a tomar ningún arma, como alguna vez hicieron ustedes", expresó, y aseguró que "voy a tratar de ser mejor, voy a estudiar y laburar más, voy a esforzarme para que esto cambie. Y es probable que me pegue 100 veces más la cabeza contra la pared, pero algún día voy a empezar a ver cómo esto cambia".

