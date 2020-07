Fabiola Yañez fue a la escuela: qué le dijo a los maestros la primera dama

View this post on Instagram

En este anu0303o y en este momento tan particular que a todos nos toca atravesar quiero pedirles que celebremos la independencia con alegriu0301a y orgullosos de ser argentinos. Necesitamos estar unidos y ser solidarios con el de al lado. u2063 u2063 Con fuerza, esperanza y amor. u2063 Todos juntos, vamos a salir adelante. u2063 u2063 u00a1Feliz diu0301a de la Independencia! ud83cudde6ud83cuddf7u2063 u2063 #Du00edaDeLaIndependencia #ArgentinaUnida