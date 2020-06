El PJ se sumó a la embestida judicial contra María Teresa Day

El justicialismo se sumó a la embestida en tribunales contra la candidata a ministra de la Corte del gobernador Rodolfo Suarez, la coordinadora del Ministerio Público Fiscal María Teresa Day.

De este modo, los bloques legislativos del Partido Intransigente, Protectora y PJ decidieron avanzar en conjunto y presentaron una Declaración de Certeza y una medida cautelar "para despejar cualquier tipo de dudas".

"Frente a una decisión tan trascendental que deberá definir la Cámara Alta, como es la designación de una jueza de la Corte, es necesario tener absoluta certeza de que la persona propuesta por el Ejecutivo cumple con los requisitos que establecen la Constitución provincial", dice el comunicado emanado de esta conjunción de opositores.

Una mujer en la Suprema Corte de Mendoza. Teresa Day se ha ganado el reconocimiento por su inmenso trabajo en el Ministerio Público Fiscal. Sabemos lo difícil que es para las mujeres sostenerse en espacios de poder. Apoyo la designación de #TeresaAlaSupremaCorte.

Y agrega: "La petición tiene por objetivo conocer si la abogada Day reúne las condiciones establecidas por los artículos 143 y 152 de la Constitución, que aluden a la antigüedad profesional requerida para ser magistrada o funcionaria del Poder Judicial, además de la cantidad de años en el ejercicio de la profesión como abogada".

La polémica en torno a Day se generó a partir de las observaciones del ex ministro Alejandro Pérez Hualde y otros juristas, quienes manifestaron que la candidata no reuniría las cualidades necesarias porque no cumple con el requisito de 10 años de ejercicio (de la abogacía) u 8 de magistratura.

"Desde que se recibió siempre estuvo en el Poder Judicial. Por ejercicio de la profesión se entiende estar matriculado y recorrer los tribunales locales. En tanto, los 8 años de magistratura corresponden a la función de “juez o fiscal”, es decir, de firma de sentencias y planteo de acusaciones", indicó el comunicado opositor.

"Es de nuestro mayor interés que quien llegue a la Suprema Corte de Justicia sea digno/a representante de ese honor", agrega el texto. La movida pretende obstaculizar la votación del pliego de Day en la Legislatura, el cual está previsto para el próximo martes 30. Para esa votación, el oficialismo contaría con los votos necesarios para ratificar a Day.