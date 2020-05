Roberto Lavagna: "Es hora que el FMI emita menos opiniones"

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, criticó hoy al Fondo Monetario Internacional (FMI), al que le pidió que "emita menos opiniones y más Derechos Especiales de Giro" para estimular el empleo y la producción en una "economía mundial que está sufriendo" la crisis que generó la pandemia de coronavirus.



"Es hora que el FMI emita menos opiniones y en cambio emita Derechos Especiales de Giro (simplificando, su propia moneda de reserva, DEG) en apoyo de una economía mundial que ha sufrido una tremenda caída y reclama estímulos para el empleo y la producción", aseveró Lavagna por Twitter.



Ex candidato a presidente en la última elección por Consenso Federal, el economista mantiene un perfil bajo y desde hace un tiempo elige las redes sociales como medio para expresar sus opiniones sin dar declaraciones a la prensa.



El pasado 7 de mayo, por la misma red social, Lavagna había hecho público su apoyo a la negociación de la deuda que lleva adelante el presidente Alberto Fernández junto al minisitro de Economía, Martín Guzmán, en un detallado tuit en el que hizo un pormenorizado análisis de la oferta argentina a través de cinco puntos.



La última publicación que el ex economista hizo en Twitter esta semana había sido el pasado 30 de mayo, para brindar su apoyo a un proyecto de Ley para el sostén de las Pymes que presentó el diputado de su espacio y su mano derecha legislativa, Alejandro "Topo" Rodríguez, al que calificó como "un aporte a la Justicia Social".