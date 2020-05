Suspendieron una charla de Sérgio Moro en la UBA por repudios kirchneristas

La Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA) suspendió una exposición del ex juez y ex ministro de Justicia brasileño Sérgio Moro luego de que su presencia fuera repudiada en redes sociales y provocara una renuncia en el centro de estudios que organizaba la charla.



La suspensión de la charla fue confirmada a por integrantes del Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción que la había programado y se aguardaba que hoy la Facultad de Derecho ratificara oficialmente la cancelación. El ex magistrado brasileño, pieza clave en la Operación Lava Jato que derivó en la detención del ex mandatario Luis Inácio Lula Da Silva, y quien luego fue ministro de Justicia del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, estaba invitado a disertar en la Facultad de Derecho el próximo 10 de junio a las 10.



"Combate contra la corrupción, democracia y Estado de Derecho" era el nombre de la charla que se realizaría por la plataforma Zoom, y en la que Moro iba a ser presentado por el vicedecano de Derecho, Marcelo Gebhardt. Como moderador del encuentro se había comprometido el director de Perfil, Jorge Fontevecchia.



El evento había sido convocado por el Centro de Estudios sobre Transparencia y Lucha contra la Corrupción, cuyo titular es Carlos Balbín, procurador del Tesoro durante el gobierno de Cambiemos. Los rechazos a la convocatoria se multiplicaron por redes sociales y una de las integrantes del consejo asesor del centro de estudios a cargo de la charla, la abogada Natalia Volosín, presentó ayer su renuncia como forma de repudio a la convocatoria.



En su texto de renuncia al centro de estudios, Volosín aseguró que "para quienes estamos comprometidas con la lucha contra la corrupción, Moro ha sido nefasto". La abogada calificó de "inmoral" que Moro haya hecho una "utilización profana de la corrupción para sostener una competencia electoral tramposa" en Brasil.



Asimismo, quienes repudiaron la presencia del ex ministro recordaron en un comunicado que "Moro fue artífice y ejecutor de la persecución judicial contra el ex presidente Luiz Ignacio 'Lula' Da Silva a través de la cual se lo imposibilitó presentarse a elecciones" en 2018 en el marco de la investigación del Lava Jato.



Entre quienes expresaron su repudio a la exposición estuvo la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, quien tuiteó su "repudio a esta actividad, en una facultad pública en la que se debe formar para la defensa del Estado de derecho y las garantías".



Asimismo, el diputado nacional Rodolfo Tailhade expresó su "repudio absoluto al miserable de Moro", y Alicia Castro, designada embajadora en Rusia, remarcó su "total repudio" y argumentó que Moro es "un emblema de la corrupción y manipulación de la justicia con fines partidarios".



Moro renunció a fines de abril a su cargo de ministro de Justicia provocando un terremoto político al acusar a Bolsonaro de varios delitos, entre los que destaca intentar interferir en investigaciones de la Policía Federal contra sus tres hijos que son legisladores.