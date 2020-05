En Chile, ya hay cuatro legisladores contagiados de Coronavirus

En Chile, una diputada aseguró que se contagió el Covid 19 en un programa de televisión.

Marcela Sabat se convirtió hoy en la primera diputada en contagiarse el virus. Pero en Chile ya hay tres parlamentarios contagiados en la Cámara de Senadores. Uno de ellos es José Manuel Ossandón, quien hace siete días compartió estudio televisivo con Sabat.

La legisladora contó lo que le pasó en Twitter. "Me hice un examen PCR cinco días después de haber asistido al programa. Dio positivo y estoy contagiada".

Hoy recibí resultado de examen

PCR por #Covid19 •Di positivo.

El llamado sigue siendo el mismo, al estricto AUTOCUIDADO, al uso de mascarilla SIEMPRE, a tomarnos esto en serio, y a QUEDARNOS EN CASA. De esto vamos a salir pero TODOS JUNTOS. #QuedateEnCasa pic.twitter.com/iTcLmMvJi4 — Marcela Sabat Fernández (@MarceSabat) May 25, 2020

La legisladora, quien ya estaba en cuarentena, explicó que el contagio no se produjo por no haber guardado la distancia necesaria (estaba a tres metros de distancia, sino "probablemente" porque no usó mascarilla durante la emisión.

"Hasta ahora sólo he tenido un leve dolor de garganta" afirmó, y agregó: "El llamado es a mantener un estricto cuidado y a usar mascarilla siempre".

Además de haber cuatro parlamentos contagiados, hoy se supo que también hay un funcionario contagiado. Se trata de Alfredo Moreno, ministro de Obras Públicas de Chile.