El nieto de Ramón Carrillo lo defendió de las acusaciones

El secretario de Atención Ciudadana y Gestión Comunal porteño, Facundo Carrillo, defendió la memoria de su abuelo Ramón Carrillo luego de la polémica que se armó en torno a su figura. El funcionario aseguró que fue "un baldazo de agua fría" enterarse de las acusaciones que hizo una entidad judía al tildar de nazi a su abuelo.

"Fue como un baldazo de agua fría. A mi abuelo le hicieron homenajes gobiernos radicales, peronistas, de todos los colores y jamás se habían atrevido a decir semejante cosa", sostuvo el funcionario porteño.

En diálogo con Radio Rivadavia, el nieto del sanitarista afirmó que los cuestionamientos que hizo el centro Simón Wiesenthal contra el histórico ministro de Salud de Juan Domingo Perón "angustiaron mucho" a su familia.

Anoche me reuní con Jorge Knoblovits, Presidente de la DAIA. Conversamos sobre mi abuelo, Ramón Carrillo, y sobre la responsabilidad en la lucha contra la discriminación en todas sus formas. pic.twitter.com/Juxiu03N1m — Facundo Carrillo ?uD83CuDFFBuD83EuDDFCuD83EuDD1AuD83CuDFFBuD83DuDE37 (@facucarrillo) May 19, 2020

"Tratamos de hablar con este centro para saber cuáles eran las pruebas para decir semejante aberración. La respuesta fue entre dubitativa e irresponsable, porque nos dijeron que se habían basado en una película", contó Carrillo.

Por último, el funcionario porteño resaltó que estuvo en contacto con la DAIA y le brindó información sobre el vínculo que había tenido su abuelo con la comunidad judía: "Me dijeron que lo iban a defender y que no iban a salir a decir algo que no está comprobado", explicó.

El Centro Simón Wiesenthal había rechazado la posibilidad de que el sanitarista fuera homenajeado en el billete de $5.000 que prepara el Gobierno porque el sanitarista era "admirador de Hitler" y creó la figura del "soldado ideal".