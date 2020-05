Carta a Rodolfo Suarez: "Queremos retornar al deporte en espacios abiertos"

"Queremos retornar al deporte en espacios abiertos", es el título de la petición que un grupo de deportistas amateurs mendocinos y de aficionados a los deportes al aire libre han creado en el espacio virtual Change.org para explicar la necesidad imperiosa de lograr la flexibilización de estas actividades, pues afirman que pueden ser realizadas con el cumplimiento de cuidados y protocolos.

La carta en cuestión ha sido dirigida en forma personal al gobernador de la provincia, Rodolfo Suarez, y quienes la promueven afirman que "no hay ninguna lógica en que se pueda ir a la peluquería, al supermercado, etc. y no se pueda salir a hacer deportes al aire libre. Llevamos 55 días sin deporte en espacios abiertos".

"Este pedido no fue redactado por mí en forma aislada. La verdad es que figura mi nombre porque al momento de armar la petición se solicita un nombre y una dirección de e-mail y coloqué el mío. Pero este pedido estuvo circulando por muchos grupos e instituciones, y está avalado por muchas personas del deporte de la provincia de Mendoza: refleja la opinión de muchos", explica Claudia Llopiz, una mendocina que practica kitesurf y que es la dueña del nombre que figura junto a la petición que se subió a Change.org.

"En un principio nació de la Asociación Mendocina de Kitesurf, pero nos pareció que presentarlo solos era muy egoísta. Claramente el kite es un deporte solitario y que tiene muchísima separación física: de hecho para poder practicarlo, tenés que estar muy lejos de otra persona", sigue Claudia. "Pero nos parecía egoísta en el sentido de concentrarnos solo en las características del deporte que nosotros practicamos, porque la visión que tenemos es la de pensar el deporte como política pública y como parte fundamental de la salud personal y de una sociedad saludable".

Deporte al aire libre: ¿Cuándo volverá?

"Por este motivo extendimos la nota a otros mendocinos, que practican habitualmente otras actividades físicas en su vida cotidiana, para que la avalen. Carlos Tejerina, un andinista súper reconocido es uno de los que la firma; también hay gente de la Asociación Mendocina de Windsurf, muchas personas del mundo del montañismo, y más. La petición refleja la visión de un grupo muy amplio de personas.

"Entendemos que estamos en un momento delicado, que hay miedos, y que hay gente muy asustada. El planteo nuestro viene desde un lugar de muchísimo respeto a los ciudadanos y al medio ambiente; y se acompaña con muchas medidas pensadas para cuidarnos en estos momentos. El deporte, hacer ejercicio es una parte esencial de la salud física y mental de un ser humano, y creemos que es posible encontrar una forma de practicarlo sin generar riesgos en cuanto al contagio de Covid-19 ni para el que lo practique ni para el resto de la sociedad", razona Llopiz.

El deporte y la actividad física suman: no son simples caprichos de alguien que tiene ganas de salir a correr", afirma la integrante de la Asociación Mendocina de Kite.

"Por supuesto, con esta petición y en este caso nos referimos a los deportes practicados en espacios abiertos. No estoy capacitada para opinar en cuanto a las actividades en lugares cerrados. Ocupar el espacio abierto, salir al aire libre puede hacerse en un contexto de cuarentena con medidas, protocolos y actitudes responsables. Estamos resignando muchas cosas, estamos pagando precios altos y haciendo importantes sacrificios en este tiempo de cuarentena y aislamiento, y la actividad física en espacios abiertos puede ser realizada sin poner en riesgo a nadie si se cumplen ciertas normativas".

"Más allá de lo que finalmente los gobiernos decidan o no, con este pedido queremos poner el debate sobre la mesa. Cuando la restricción y el aislamiento se realizó por 15 días y por un mes, era razonable aguantar. Pero en estos momentos en que ya se alarga tanto, es muy importante comenzar a escuchar la voz del encierro, junto con las demás. Se están jugando en el encierro y en la cuarentena un montón de cosas que también tienen que ver con la salud. La depresión, la tristeza, los estados emocionales que se complican son dañinos, nocivos, y también deben ser vistos", cierra Llopiz.

Esta es la petición que puede leerse en Change.org:

Al Sr. Gobernador de la Provincia de Mendoza,

Desde el mundo del deporte deseamos hacer llegar nuestra visión de la situación actual en la provincia de Mendoza y una propuesta.

Entendemos el valor y el objetivo de la cuarentena preventiva y obligatoria pero también entendemos que el coronavirus ha llegado para quedarse. Lamentablemente, seguiremos conviviendo con él a lo largo de todo el 2020, el 2021 e, incluso si se desarrolla una vacuna en ese tiempo, como algunos vaticinan, esta tardará mucho tiempo en llegar a toda la población, por lo que la única medida realista es modificar nuestros hábitos para aprender a convivir con esta nueva realidad, resguardarnos y disminuir el riesgo de contagio lo más posible.

Consideramos que la actividad física es un componente esencial de la salud física y mental de las personas y, por lo tanto, debe ser considerada una herramienta más en el arsenal de medidas para enfrentar el virus que, como ya sabemos, afecta más severamente a quienes tienen una salud deteriorada.

Por estas razones, creemos que la actividad física en espacios abiertos debería permitirse y no postergarse como actividad no esencial. Además, creemos que es propicio hacerlo ahora, durante la cuarentena más estricta porque creemos que la modificación de hábitos a la que hacíamos referencia anteriormente se verá reforzada y favorecida por el contexto de cuarentena. Hoy, las personas están más asustadas, por lo que son más precavidas, tienen muy presentes las medidas de prevención y temen ser sancionadas por incumplir la ley. Todos estos factores contribuirán a que salgan a practicar deporte con mayor conciencia y en un mayor estado de alerta.

Hay muchas formas y muchos lugares para practicar actividad física por lo que no correspondería tratar a todas las actividades por igual. Un club o un gimnasio, por ejemplo, requieren un protocolo más estricto y difícil de poner en práctica porque agrupan más personas en espacios cerrados, implican el uso de elementos comunes y el contacto con distintas superficies (máquinas, pesas, baños, picaportes, etc.), mientras que hay otras actividades que pueden practicarse en forma solitaria al aire libre sin ponerse en riesgo ni poner en riesgo a otros, como salir a andar en bicicleta, caminar por la montaña, practicar kitesurf o windsurf, remar en el dique, trotar, etc. También entendemos que el deporte es una fuente de trabajo para muchas personas y sabemos que hay profesores de distintas disciplinas proponiendo protocolos especiales para retomar su actividad (ej. trabajo en grupos reducidos, clases individuales, adaptar espacios). Creemos que, más allá de los detalles específicos que se apliquen a cada actividad, favorecer y fomentar el desarrollo de la actividad física en general debería ser una política pública ya que es un factor esencial de la salud.

Hemos escuchado repetidamente el argumento de que los argentinos somos transgresores por naturaleza y que, si permiten la actividad física en espacios abiertos, al día siguiente todos saldrán a tomar mate a la montaña y hacer asados en grupo. Sabemos que el riesgo de que eso ocurra es real, pero como ya mencionamos, el coronavirus llegó para quedarse, no desaparecerá con el fin de la cuarentena ni desaparecerá a fines del 2020. No hay otra opción más que transitar el camino de aprendizaje de nuevos hábitos de prevención. Quien ama el deporte, ama la salud, ama la naturaleza y ama la vida por lo que, en términos generales, consideramos que es uno de los grupos de la sociedad que está más preparado para autorregularse en su regreso a la actividad física y los espacios abiertos.

Esperamos una pronta y favorable respuesta a nuestro pedido que, en última instancia, apunta a fortalecernos en el camino de convertirnos en una sociedad más consciente, más respetuosa con el medio ambiente y con los demás y más saludable.