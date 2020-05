La DGE explicó cómo y cuándo serán las evaluaciones de los chicos

En conferencia de prensa desde Casa de Gobierno, el titular de la DGE José Thomas y su equipo de trabajo dieron a conocer detalles sobre cómo será el seguimiento de la trayectoria de los alumnos y confirmó que las evaluaciones de cierre de trimestre y cuatrimestre se realizarán luego del receso invernal. Pero más allá de ello, Thomas destacó la importancia de contar con carga de datos en el GEM (Gestión Educativa Mendoza) para poder seguir la trayectoria educativa de cada alumno y poder detectar las trayectorias que es necesario reforzar.

"Hace un par de semanas empezó en los medios la discusión si hay que evaluar o no. Esto trajo malestar y roces entre los actores del sistema y es un buen momento para aclarar que no hay aprendizaje sin evaluación. Es parte componente y es difícil separar ambas partes. Pero la evaluación va de la evaluación formativa que nos permite retroalimentar al alumno, a otra sumativa y finalmente otra de acreditación solamente en términos administrativos para acreditar saberes del chico", remarcó.

En otras palabras, destacó la importancia de que los docentes carguen calificaciones de forma periódica y frecuente en el GEM para poder hacer un seguimiento del aprendizaje de cada chico. En este sentido, agregó que se van a cargar las notas con resultados sólidos de 7 a 10, mientras que a las trayectorias más débiles se le deberán aplicar notas cualitativas para detectar el problema y ayudar a ese proceso particular.

El director general de Escuelas, José Thomas, junto a la subsecretaria de Educación Graciela Orelogio; la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Silvina del Pópolo; y Emma Cunietti, coordinadora general de Educación Superior, brindarán detalles de las resoluciones de evaluación para Primaria, Secundaria y Educación Superior.

Pero eso será solo en calidad de evaluación formativa para poder detectar las trayectorias que es necesario reforzar. Mientras tanto, la evaluación para acreditar saberes y de cierre de trimestre tendrá lugar recién en el mes de julio. "En este sentido el GEM sirve para garantizar el derecho a la educación de los chicos. Es fundamental el cargado en esa plataforma en forma periódica y frecuente para tener la trayectoria de cada alumno y enviar recursos a fortalecer trayectorias más débiles o que se truncan. Para no perder chicos en el camino", sostuvo Thomas.

Además, agregó que el llenado del GEM va a ser obligatorio pero que la frecuencia y periodicidad de este llenado va a ser determinada por cada comunidad educativa. "Cada comunidad tiene su particularidad y hay que atenderla", manifestó y dijo que todos los datos que se carguen serán utilizados para beneficio del alumno.

"Nunca da lo mismo hacer el esfuerzo que no hacerlo. Queda muy claro con las categorías para saber en qué situación está cada alumno. El que no ha podido conectarse es un ausente no computable y hay que buscarlo para incorporarlo", explicó la directora de Planificación de la Calidad Educativa, Silvina del Pópolo. En este sentido, dijo que se puede detectar chicos que no están contestando porque no tienen conectividad, otros que tienen conectividad baja y no pueden hacer devolución a tiempo por lo que hay que mejorar la intensidad, otros con procesos más lentos y alumnos con procesos al día. "La evaluación formativa pone en valor y potencia para seguir aprendiendo. Es lo que da una evaluación real al alumno para seguir aprendiendo", señaló.

Por su parte, Ema Cunnietti informó que en el nivel superior si habrá evaluaciones con nota y exámenes parciales y finales. Además dijo que los talleres promocionales también se podrán hacer de forma virtual.

"Para los estudiantes que no tengan accesos se reprograman mesas y se generan oportunidades de aprendizaje", subrayó la coordinadora general de Educación Superior. "Las mesas de mayo se van a tomar", adhirió y aclaró que será en un formato distinto respecto a años anteriores y consensuados con los institutos de nivel superior de gestión estatal y privada.

Por otra parte, José Thomas destacó enfáticamente el esfuerzo que han hecho todos los actores de la comunidad educativa y destacó el trabajo realizado. "Antes que nada quiero agradecer a todos los docentes, directivos, supervisores y todo el sistema de la DGE. Hay que reconocer el gran esfuerzo y gran trabajo que se está llevando adelante. Se ha logrado una cohesión en toda la comunidad educativa pocas veces vista. Un esfuerzo mancomunado entre padre, alumno y docente", destacó.