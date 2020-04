La secretaria de Comercio destacó el control sobre los precios

La secretaria de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, Paula Español, señaló hoy ante Diputados que "los precios se tienen que sostener al 6 de marzo", que "no hay motivos para aumentarlos" y que en los últimos días "se ha visto una mejora en los comercios" en ese sentido.



Al exponer por videoconferencia ante la comisión de Comercio de la Cámara de Diputados de la Nación, la funcionaria realizó un repaso de lo hecho por su secretaría en el marco de la emergencia por el coronavirus, en la que destacó el control sobre los precios de alimentos e insumos básicos.

Expusimos en la Comisión de Comercio de @diputadosar para dar cuenta de nuestro trabajo en la Secretaria y las medidas que se coordinan con todas las áreas y niveles del Estado para cuidar el bolsillos de las y los argentinos. pic.twitter.com/w8HnYGWyuA — Paula Español (@pauespanol) April 23, 2020





"Más allá de las sanciones que se han hecho en algunos comercios, es importante entender que nuestro interés está en ver lo que pasa a lo largo de toda la cadena. El tema de abastecimiento es importante para nosotros", remarcó Español ante la comisión que preside la diputada radical Gabriela Lena.



En ese sentido ejemplificó con el caso de un comercio que vendía por encima del precio fijado y tras demostrar que la empresa láctea proveedora le entregaba por arriba de ese valor "se dispuso que (la proveedora) le hiciera una nota de crédito a su favor por el monto correspondiente", dijo



Consultada por uno de los diputados de la oposición sobre el impedimento de los pequeños comercios que deben estar cerrados e imposibilitados de competir con las grandes cadenas, como por ejemplo en la venta de vinos y otras bebidas, Español reconoció la dificultad y mencionó la habilitación de venta on line dispuesta en los últimos días.



En relación a los precios estipulados, dijo que "existieron en las últimas semanas algunos temas puntuales con los (productos) frescos; porque no pueden tener el mismo abordaje las frutas y las verduras que un sector donde la cadena de comercialización está más controlada".



"Ese es el único sector que uno puede decir que los precios no se congelan porque tienen un comportamiento muy estacional, no solo del período sino de la semana o a veces hasta del día. No se puede fijar un precio con tanta precisión", aseveró.



La funcionaria dijo que "ese es un sistema mucho más complejo, que requiere por parte del Estado nacional otro tipo de abordaje" y destacó que "hay un compromiso social de abastecimiento acordado con el Mercado Central, con 10 o 12 productos con precio mayorista y sugerido minorista".



"Para que lleguen a los consumidores es muy importante el trabajo que están haciendo los municipios", agregó.



La agenda de trabajo por videoconferencia de los diputados continuará mañana con la exposición, ante la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes, del secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Desarrollo Social, Gabriel Lerner.