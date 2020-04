Rodolfo Suarez: cómo seguirá la cuarentena en Mendoza

El gobernador Rodolfo Suarez habló tras la decisión nacional de extender la cuarentena. "Vamos a seguir en Mendoza con la cuarentena con estricto cumplimiento", dijo el Gobernador. "Si uno está en su casa, no se contagia", reflexionó.

El Gobernador mantuvo una entrevista a través de videoconferencia con periodistas. La charla fue a agenda abierta. Entre las preocupaciones principales está la crisis sanitaria, pero también lo económico y financiero.

En cuanto a las actividades, no habrá grandes cambios. "Ni los gobernadores ni los intendentes tenemos facultades para ampliar, pero podemos sugerir. Planteamos lo de los talleres mecánicos, lo de la obra privada. El presidente no hizo mención a eso", dijo el Gobernador. En Mendoza se mantendrán las mismas actividades que a nivel nacional: se habilitarán talleres, gomerías y no mucho más.

Tampoco se podrá salir a correr como se sugirió. Al menos por ahora. Las obras civiles privadas también podrían ser habilitadas, pero siempre y cuando el Presidente lo haga. "Le dimos al Presidente un trabajo de 30 páginas de protocolos sobre cómo debe trabajar cada actividad a futuro. Lo hicimos desde el punto de vista económico y sanitario", explicó.

En cuanto a los casos de Mendoza, el Gobernador dijo que cada vez se complica más hallar el nexo epidemiológico. "Estamos en 51 casos ahora, pero en ningún lugar del país se está midiendo como en la Provincia. Hay dos tipos de test. El de PCR, que demora 24 horas, donde medimos la carga viral. Ese se hace en aquellas personas que tienen síntomas y alguna conexión. Después está el test rápido, donde se mide el grado de inmunología. Ese test se hace a más gente. Pero como adquirimos los 10 mil test para PCR estamos haciendo no solo a los que tienen síntomas, sino a los parientes de ellos y a todos los que están ingresando y yendo a hoteles y al sistema sanitario", aseguró el Gobernador.

Suarez afirmó en ese sentido que los datos oficiales son confiables. Respecto a la posibilidad de circular, Suarez dijo que no van a sugerir que se permita correr o caminar en espacios públicos. Tampoco se obligará a usar barbijo, pero sí se sugerirá que habrá tapabocas. En ese sentido, tiene mucho que ver con la necesidad de no desabastecer al sistema de salud. "Sugerimos el tapaboca, no barbijo", aseguró.

En cuanto a la situación provincial, lo ocurrido en algunos pueblos, como Malargüe, hizo prestar atención y también ser más conservadores en el esquema. El Gobernador aseguró que es imposible saber hoy si hay o no más casos por la posibilidad de que haya enfermos asintomáticos. "No hay condiciones para habilitar más. Nadie puede descartar que no haya casos asintomáticos", aseguró. "Mientras más se mide, más se tiene"; aseguró. En cuanto al sistema sanitario, la Provincia está ampliando la cantidad de camas. Pero Suarez explicó que además es necesario vestir de recursos humanos y físicos al sistema. En ese sentido, se recibieron 16 respiradores. "Recordemos que habíamos comprado 100 pero se frenó. Estamos viendo cómo poder comprar porque es complejo", dijo. "Vamos a poder ampliar en la medida de conseguir esos recursos", aseguró. .

Las consecuencias

Las consecuencias económicas del aislamiento es otro de los ejes fundamentales. El Gobernador aseguró que el daño al empleo es enorme y que debieron ampliar la asistencia y hasta pedir ayuda al Ejército. "La cantidad de empleo que se van a perder es difícil de medir. La situación es distinta hoy que ayer. Ahora el daño económico va a ser tremendo. La caída de la recaudación es tremenda. Hemos decidido aumentar la compra de alimentos, vamos a trabajar con el Ejército para llegar a las familias, no solo a los alumnos. Estamos volcando muchísimo dinero para llegar", explicó el Gobernador.

Otro dato que surgió es que las autoridades provinciales saldrán a controlar los precios en comercios de cercanía. "Ya firmé el Decreto para cumplir con ese tema"; aseguró.

A pesar de la demanda de algunos sectores, desde el Gobierno ratificaron que no se habilitarán actividades comerciales. "No vamos a habilitar esas actividades. Esto va a ser muy doloroso para todos. Es una situación muy grave", aclaró el mandatario.

En cuanto a la asistencia a las empresas, Mendoza está complicado."El mes que viene vamos a estar complicados todos para todo. Quienes han dado otra ayuda como la tasa cero, es el de San Juan, que ha seguido con el desarrollo de algunas actividades como la minería", explicó.

En cuanto a la ayuda nacional, Suarez dijo que los fondos que llegan a través de los ATN son solamente para enfrentar gastos de la emergencia sanitaria. Pero que además la provincia reclama que se mantenga la coparticipación como antes de la crisis. "Pedimos que se respete la coparticipación del mes anterior del año pasado, actualizado por inflación y refinanciar con el Banco Nación y deudas cruzadas que hay", explicó. Una de las alternativas financieras que se analizan es emitir "cuasimonedas". El Gobernador aseguró que para tomar esa medida se esperará. "Vamos a esperar para tomar una medida así. El Presidente dijo que la ayuda va a ser igualitaria. Está todo el Gobierno trabajando", dijo Suarez.

El Gobernador no polemizó con el Presidente y, en cambio, apoyó mantener las restricciones. "Yo estoy de acuerdo con las medidas. Al principio hubo un enojo con nosotros por pedir que se restrinja el ingreso de personas. Pero luego nos dieron la razón. Van a cambiar muchas cosas en el mundo, la forma de hacer política, lo económico. Creo que se están haciendo las cosas bien", ratificó.

Entre los problemas que surgen están los trabajadores golondrina, los trabajadores del petróleo y muchos mendocinos que están en el exterior. En el mismo sentido, la situación de Buenos Aires es uno de los aspectos que más preocupa y también los ingresos de personas del exterior. "Hemos pedido que el aeropuerto siga cerrado. Pero estamos tratando de solucionar los problemas de todos. Esto es muy complejo", aseguró el Gobernador.