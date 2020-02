Alfonsín dijo que Suarez lo apoyó para que sea embajador en España

Ricardo Alfonsín señaló hoy que el gobernador mendocino Rodolfo Suarez fue uno de los radicales que lo apoyó para que aceptara la propuesta presidencial de que sea el próximo embajador en España.

Así lo señaló esta mañana en radio La Red. Alfonsín relató que antes de aceptar la propuesta de Alberto Fernández "consultó opiniones" en su partido. "El primero con el que hablé fue Gerardo Morales", afirmó, y contó que el aval del gobernador de Jujuy para que aceptara la oferta fue claro.

Según el relato de Alfonsín, Morales dijo lo siguiente: "Más allá de las diferencias que hayamos tenido, vos tenés que decirle que sí. Si el Presidente dice que te necesita allí en España, tenés que decir que sí. Y yo voy a hablar para que en el partido nadie plantee lo contrario".

Y agregó en ese mismo tramo que, después de Morales, recibió un llamado del gobernador de Mendoza: "Entonces me llama Suarez para decirme claro que sí".

En cambio, Alfonsín reconoció que el ex gobernador Alfredo Cornejo, actual presidente de la UCR, no lo contactó. "No, yo le encargué a Gerardo que le preguntara a Cornejo. Pero tiene razón en que es una decisión personal, en una embajada no se representa al partido, se representa al país".

Cornejo tomó distancia de la designación de Alfonsín al señalar: "Nada tiene que ver el radicalismo en ello". Para el elegido, no obstante, la mirada debería ser menos fría: "Yo estaría agradecido de que a un radical le ofrezcan este cargo. Algunos han reaccionado de una manera que cuesta entender", afirmó.

Alfonsín también sumó el respaldo de otros dirigentes, como Martín Lousteau y Coti Nosiglia. "Entonces llamé a Alberto y dije que iba a aceptar", concluyó.