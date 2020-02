El PJ llega sin definiciones al día en que se trataría el Presupuesto

"Seguimos dialogando". Esta fue la escueta respuesta que dio un intendente justicialista hoy sobre la postura partidaria ante el Presupuesto 2020, a horas de que se defina si se votará o no en la Cámara de Diputados.

Ayer, el oficialismo decidió sacar el despacho del proyecto en la comisión de Hacienda sin los votos del PJ y afirmó que tiene decidido llevarlo a votación en el recinto hoy.

El problema radical es que los artículos referidos al endeudamiento necesitan dos tercios de la Cámara Baja y para eso hace falta, sí o sí, acompañamiento peronista. Y hasta anoche, nadie sabía de dónde iba a salir el mínimo de dos votos justicialistas que podría requerir esa autorización.

Las reuniones que tuvieron ayer en la Casa Rosada con funcionarios nacionales los principales referentes del PJ local (Anabel Fernández Sagasti y los intendentes) habían generado expectativas y rumores, aunque no fueron encuentros para hablar del presupuesto: se discutió sobre la Tarjeta Alimentar y acerca de la coordinación de la Nación con los municipios del mismo partido.

Sin embargo, hasta anoche no había ninguna conclusión sobre la pauta de gastos. "Hubo diálogo, pero todavía no definimos roll over ni endeudamiento", se sinceró un diputado del PJ.

Excelente reunión de trabajo con Intendentes de #Mendoza y el Subsecretario de Relaciones Municipales del @MinInteriorAR de la Nación @TatoGiles



Estamos convencidos que la coordinación y el diálogo entre el Estado Nacional y los municipios va a volver a poner a #MendozaDePie pic.twitter.com/pnLIYmkStG — Anabel Fernández Sagasti (@anabelfsagasti) February 12, 2020

El corazón del proyecto del Gobierno es, precisamente, el pedido de refinanciación de deudas por 6.400 millones de pesos (roll over) y un plan plurianual de obras por 300 millones de dólares.

En el marco de las opiniones, el PJ expresa hasta ahora dos posiciones diferentes. El intendente de San Rafael, Emir Félix, tiene una mirada positiva sobre el roll over y el plan de obras de Suarez. En especial, después de las negociaciones que mantuvo el ministro de Infraestructura Mario Isgró con el conjunto de los intendentes.

Pero en Unidad Ciudadana están mucho más cerrados a dar cualquier tipo de endeudamiento.

"No va a salir ese despacho así como está, porque el presupuesto no se ha negociado, el radicalismo y el PJ son un caos", aseguró una fuente partidaria.