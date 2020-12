Alberto Fernández evalúa suspender durante un año las PASO

El presidente Alberto Fernández evalúa suspender durante un año las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) tras el pedido de mandatarios provinciales. Según informa La Nación, estos están preparando una solicitada en la que explicarán los motivos para avanzar con la suspensión de los comicios por los efectos de la pandemia.

Según fuentes oficiales, son 22 los gobernadores que dieron el visto bueno para la suspensión. Sin embargo, trascendió que no firmarán el documento el jefe de gobierno porteño, Rodríguez Larreta, y precisamente Rodolfo Suárez, ya que este entiende que deberían suspenderse las PASO solo en los distritos donde no haya competencia interna. De esta forma, y a modo de balance, los mandatarios de Juntos por el Cambio se ven divididos, dos mandatarios acompañan la decisión de anular y los otros dos, no.

Entre los adelantos que pudieron conocerse, el mismo diario informa que que presentarán los argumentos en la iniciativa para que integre el listado de proyectos que el Poder Ejecutivo enviará al Parlamento durante las sesiones extraordinarias. Entre esos argumentos, resalta el costo de la realización de la PASO en medio de la crisis económica. Por otro lado, también se incluye la preocupación basada en que los comicios se darán en pleno proceso de vacunación contra el coronavirus.

En detalle, entre los mandatarios que firmarán la solicitada figuran Axel Kicillof (Buenos Aires), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Gildo Insfrán (Formosa), Ricardo Quintela (La Rioja), Juan Schiaretti (Córdoba), Alberto Rodríguez Sáa (San Luis), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Sergio Ziliotto (La Pampa), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Omar Gutiérrez (Neuquén), Arabela Carreras (Río Negro), Gustavo Sáenz (Salta), Sergio Uñac (San Juan), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Juan Manzur (Tucumán). Además, aparecerán los radicales Gustavo Valdés (Corrientes) y Gerardo Zamora (Santiago del Estero).

Tras el pedido del Presidente sobre que los mandatarios logren consenso antes de enviar la solicitada, pudo conocerse que el gobernador de La Rioja consideró que van a poder ponerse "de acuerdo para solicitar junto con los legisladores nacionales la suspensión de las PASO, habida cuenta de que estamos saliendo de un post-pandemia donde todo un año nos hemos dedicado casi de manera exclusiva a preservar la vida y la salud de nuestra gente en una situación totalmente desconocida para todos nosotros no hemos podido aplicar un programa de gobierno que estaba prestablecido y que la gente votó; hemos prácticamente perdido un año".