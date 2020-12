Enojada y a los gritos: una diputada se cruzó con Sergio Massa por las vacunas

Visiblemente enojada, una diputada del PRO confrontó al presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa y se quejó de las vacunas que llegaron a la Argentina. Fue durante la sesión de este martes. Los legisladores debían discutir sobre el proyecto de reforma jubilatoria, pero Soher El Sukaria pidió hablar de la "pandemia silenciosa" que acaba con la vida de las mujeres.

Además del proyecto de reforma jubilatoria que se trata hoy en Diputados, el país está en vilo por la discusión que se va a dar hoy en la Cámara de Senadores. Se trata del proyecto de legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que divide aguas y que provocó el enojo del Soher El Sukaria luego de que no se quisiera debatir sobre esa temática.

En esta jornada, la cámara baja había decidido modificar parte de la mecánica habitual sobre la forma en que se presentan las cuestiones de privilegio y los apartamientos del reglamento. En este sentido, se dispuso que el tiempo de exposición fuera más acotado, lo que generó el ida y vuelta entre El Sukaria y Massa.

La diputada cordobesa se cruzó casi a los gritos con Sergio Massa luego de denunciar la existencia de una "pandemia silenciosa" provocada por la violencia de género y la muerte de mujeres. Pero el enojo llegó cuando el presidente de la cámara la interrumpió para recordarle que se le acababa el tiempo para finalizar su discurso.

"Le pido que sea respetuosa y entienda", aseveró Massa, lo que provocó el feroz enojo de El Sukaria que insistió en que ella respetaba a sus colegas pero le reclamó por sus gritos. "Yo no merezco que me levante la voz ni a mi ni a nadie de esta cámara", pidió la diputada que como respuesta obtuvo una última advertencia: “No me obligue a que le cierre el micrófono".

En este punto la cordobesa salió al cruce. "Si usted es feliz, cierre el micrófono presidente", dijo. Y a viva voz lanzó una chicana contra de todo el gobierno nacional: "Hoy comenzó la vacunación, van a vacunar a jubilados, van a vacunar a todos sin saber que mierda nos van a inocular, no les interesa la muerte de las mujeres así que apague el micrófono y ponga a consideración”.

La vehemente declaración provocó el abucheo de la oposición que rechazó la consideración del apartamiento del reglamento. Desde ese sector político aseveraron que la forma de discutir de la legisladora, que es cercana a la ex ministra de Seguridad Patricia Bullrich, se debe a su posición política más que a otra cosa.