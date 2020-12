Amado Boudou: la clave que puede determinar si vuelve o no a prisión

La situación del ex vicepresidente Amado Boudou ha entrado en una especie de limbo judicial, ya que la Justicia sigue sin resolver si debe cumplir condena en su casa o en la cárcel. Si bien quien tiene a cargo esa decisión es el juez Daniel Obligado, suplente en el Tribunal Oral N° 4, la feria judicial de enero está a punto de comenzar y al magistrado se le vence su mandato a fin de ese mes. Por ende, si no decide qué sucederá con el exfuncionario condenado a 5 años y 10 meses de prisión, lo hará su colega Ricardo Basílico.

Tras la decisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de dejar firme la condena contra Boudou por quedarse con el 75% de las acciones de la imprenta Ciccone, Obligado debe definir si el ex vicepresidente retorna a la cárcel de Ezeiza o continúa cumpliendo arresto domiciliario con una pulsera electrónica en su domicilio, donde fue enviado en abril pasado en el marco de la pandemia de coronavirus.

Recientemente, los fiscales Marcelo Colombo y Guillermina García Padín pidieron que regrese a prisión; sin embargo, el magistrado decidió correrle vista a Boudou sobre cómo debe ejecutarse su sentencia, como también al asesor de Menores que interviene en el caso, dado que el ex vicepresidente tiene mellizos de 2 años.

De hecho, esa es la carta de batalla de Boudou para permanecer en su vivienda, ya que dijo que debía cumplir arresto domiciliario en función del interés superior de sus hijos, que requieren de la presencia del padre para su cuidado y porque es el único sostén económico de la familia.

En su última resolución, el juez escribió que tras las vistas a Boudou "se decidirá respecto de un oportuno traslado a las partes acusadoras", lo cual deja abierta la posibilidad tanto de que acepte el requerimiento de los fiscales como que no. "Este juez es impredecible", dijo al diario La Nación una fuente vinculada al proceso.

En caso de que les diera vista a los fiscales la semana próxima, Obligado ya no tendría ocasión de decidir sobre el futuro de Boudou, pues no le darían los tiempos para tramitar el asunto antes de que comience la feria judicial. Caso contrario, si recibe los informes la semana próxima y decide no dar vista al fiscal, podría resolver él mismo la situación del ex vicepresidente antes de fin de año.

Pero si finalmente Obligado recurre a la primera opción, la decisión sobre Boudou recaerá en el juez que lo reemplace como suplente del tribunal oral federal N° 4, cuyo sorteo determinó que será Ricardo Basílico.

Cómo cumple Boudou su condena

Mientras espera una nueva definición de la Justicia, el ex vicepresidente se mudó recientemente a una amplia casa alquilada de tres plantas en el partido bonaerense de Avellaneda, que posee además jardín, pileta, rejas y alarma monitoreada, con garaje subterráneo.

La esposa de Boudou trabaja de manera remota como asesora de la Cámara de Diputados, él cursa de manera virtual el Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires, una Diplomatura en Desigualdad y Políticas Públicas en FLACSO, y la Licenciatura en Historia en la Universidad de Avellaneda.

Boudou gana 320.000 pesos de jubilación por su cargo de ex vicepresidente, su esposa cobra 90.000, y percibe otros 120.000 de un alquiler, con el que paga sus gastos y el alquiler de su casa que le insume unos 50.000 pesos mensuales. Al respecto, presentó un largo escrito de 18 carillas en el que pide seguir cumpliendo su condena en su casa con el argumento de que así se vela por el interés superior de sus dos hijos mellizos de dos años, que necesitan de su padre presente. Dijo que el beneficio no es para él, sino para ellos.

El escrito firmado por sus letrados Graciana Peñafort y Alejandro Rúa destaca que la Unidad Funcional para la Asistencia de Menores que interviene en su caso así lo recomendó y que en el mismo sentido se expresó la fiscal de ejecución Guillermina García Padín, que reclamó junto a su colega Marcelo Colombo, que Boudou vuelva a la cárcel.