Fernando Iglesias trató de "limitado" a Máximo Kirchner y lo sepultó

El diputado nacional Fernando Iglesias expresó nuevamente durísimas declaraciones contra Máximo Kirchner, al que calificó como "un chico extremadamente limitado" y con "discursos penosos" que representa "un sistema de sucesión medieval, donde la reina designa al hijo como el candidato a la Presidencia", en referencia a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

"Me parece un chico extremadamente limitado y sus discursos son penosos. Es la representación perfecta del carácter medieval del poder: es el presidente del bloque de diputados más importante del país, pero ¿qué méritos hizo hasta ahora? ¿Cuál es su carrera académica y política? Solo lo puso la mamá", lanzó Iglesias en el programa LN+ PM, del canal LN+.

En ese sentido, el diputado macrista retomó su concepto de "feudalismo peronista" y aseguró que Cristina Kirchner solo piensa en un destino para su vástago: "Es un sistema de sucesión medieval, donde la reina designa al hijo como el candidato a la Presidencia. Primero pone al virrey (alusión a Alberto Fernández) para que administre hasta que las cosas se calmen y después ya tiene listo al príncipe heredero, que en este caso es un chico sin méritos".

Por otro lado, Iglesias hizo un análisis sobre el último discurso público de Cristina Kirchner en el Estadio Único de La Plata: "Me parece que estuvo dirigido a una sola ministra: Marcela Losardo. No he visto que Cristina se haya manifestado sobre la economía o el coronavirus, sino que de lo único que ha hablado es de la Justicia, es decir de su impunidad".

"Lo que está saltando por los aires es el pacto de impunidad entre Cristina y Alberto, y lo que está viendo ahora Cristina es que la única forma de garantizar su impunidad es romper el sistema e ir por la reedición del “Cristina eterna” controlando la Justicia electoral para garantizarse un resultado favorable en 2021 y 2023", denunció.

Por ende, reafirmó que "la idea de un Alberto moderado y conciliador y un peronismo republicano que no quería a Cristina, no existe: el peronismo es Cristina, Alberto es Cristina y Cristina les acaba de decir al Presidente y Losardo ‘rompen el sistema o voy a tener que romperlo yo’".

Iglesias también cuestionó en duros términos la gestión del Ejecutivo nacional con las vacunas contra la covid-19: "Este Gobierno es el campeón mundial de los anuncios. Yo no sé qué tiene de épico en pleno siglo XXI un viaje por avión de Moscú a Buenos Aires. Espero que no sea como el viaje a China, que todavía estoy esperando que me contesten el pedido de informes para saber qué trajeron".

"La realidad es que agarrás los números y te das cuenta que Brasil, México y Chile compraron millones de dosis, y nosotros estamos viendo con tono épico si el comandante (Pablo) Biró de Aerolíneas Argentinas nos trae 300.000 dosis, mientras el avión se les atrasa. De esa mesa de anuncios de hace un tiempo atrás, la más seria y responsable era la payasa Filomena", lanzó con su ironía característica.