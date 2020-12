Video: feroz pelea en el Senado por el femicidio de Florencia Romano

La sesión en la Cámara de Senadores subió de tono este martes luego de que la oposición exigiera que se discuta un pedido de interpelación a las autoridades del Ministerio de Seguridad para que den explicaciones del femicidio a la adolescente de 14 años Florencia Romano. Senadores de la oposición cuestionaron al vicegobernador Mario Abed por iniciar la sesión sin la presencia del peronismo y otros partidos, y la respuesta sorprendió a todos.

"Simplemente quería dejar constancia que me sorprende de usted presidente. Teniendo en cuenta las tratativas, siempre el inicio de las sesiones es con media hora de tolerancia. Que haya empezado la sesión antes con el objetivo de evitar que se hable de un tema tan sensible me sorprende de usted", manifestó el presidente del bloque del Frente de Todos, Lucas Ilardo.

"Me hubiera gustado que esta sesión hubiese comenzado con todos los fuerzas y con respeto, pero usted lo ha violado al empezar sin el consentimiento de todas las fuerzas. Para usted solo es importante el partido del cual es parte. Continúe con su sesión , su provincia y su bloque como lo había programado", adhirió el legislador del kirchnerismo.

Ante esa chicana, Abed intentó contestarle pero fue interrumpido por el propio Ilardo y el senador Alejandro Abraham. "Presidente, usted no puede hablar desde ese lugar. Baje a una banca pero no puede contestar desde ahí", lo increpó Ilardo.

"No le voy a permitir a usted ni al senador Abraham que me falten el respeto. Había pedido sesión para las 9.30 y arrancó a las 9.30", siguió Abed evidentemente molesto.

Cuando Ilardo volvió a aclararle que el vicegobernador no podía contestar a los senadores, Abed se despachó. "Vaya a decirle eso a la vicepresidenta de la Nación", remarcó el mandatario en alusión a Cristina Kirchner, la líder política de Ilardo, quien suele contestarle a los senadores de la oposición en las sesiones del Congreso.

Luego de ello, el jefe de la bancada radical Alejandro Diumenjo se sumó a la pelea y acusó a la oposición de haber violado los acuerdos parlamentarios y pidió que la sesión continuara siguiendo el orden del día que se había fijado en labor parlamentaria.

Finalmente, tanto Ilardo como Abraham se disculparon con el vicegobernador, que aceptó las disculpas de ambos. "Lo único que dije fue que no puede hablar con un legislador. No le quise faltar el respeto", aclaró Abraham.