Tras el caso Abigail, Zamora reparte un super bono a los estatales

El gobernador de Santiago del Estero, Gerardo Zamora, anunció hoy el pago en dos cuotas de un bono de 34.000 pesos que recibirán todos los empleados de la administración pública provincial, al que se sumará un fuerte aumento salarial del 47% a partir de febrero.

Estos anuncios no son tomados por casuales. En las últimas semanas, Zamora ha perdido varios puntos de su popularidad en esa provincia luego del escándalo desatado por el caso Abigail, que puso en entredicho el manejo de las fuerzas de seguridad santiagueñas respecto a las restricciones de circulación durante la pandemia de coronavirus, y derivó en una serie de protestas y nuevos cuestionamientos al mandamás de esa jurisdicción.

Según informó el propio Zamora durante una conferencia citada por la agencia de noticias Télam, el bono se pagará en dos tramos de 17 mil pesos, siendo que el primero se depositará entre el viernes y el sábado de esta semana, y el segundo será acreditado el 4 y 5 del próximo mes de enero.

“Queríamos hacer estos anuncios con algunos representantes sindicales y con la Mesa de Diálogo y Trabajo ya que nos habíamos comprometido a otorgar este bono y realizar esta pauta salarial. Este bono, al igual que el aguinaldo, que se pagará el 17 y 18 de diciembre, no tendrá ningún descuento. Son sumas intocables”, remarcó Zamora.

Además, gobernador destacó el trabajo que realizó el personal de salud provincial durante la pandemia de coronavirus, y en ese sentido anunció el pase a contrato de locación de servicio para todos los integrantes del programa Sumar. “Son casi mil empleados sanitarios que vienen trabajando en este programa y a partir del primero de enero pasan a trabajar como empleados del Gobierno provincial con contrato de locación”, aseguró.

Zamora también confirmó para el sector de la salud un incremento del denominado “código 14”, un plus salarial que había dejado de actualizarse desde el año 2000. “Ese plus quedó sin actualización y en este momento es de 53 pesos y no contempla a los profesionales, sólo enfermeros, técnicos, agentes, agentes sanitarios, administrativos de salud, pero ahora a partir de febrero estamos incorporando a los profesionales y una actualización de más del 3600 por ciento. El código 14 pasará a un monto de 2 mil pesos por empleado”, destacó.