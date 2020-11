¿Quién es Martín Guzmán? El chico 10 que se topó con la realidad argentina

Martín Guzmán es joven para el extenso currículum que porta. Cumplió sus 38 años durante el primer año del gobierno de Alberto Fernández, quien lo eligió desde un inicio para su gestión al frente del Ministerio de Economía.

Su logro máximo de gestión es haber podido reestructurar la deuda privada externa de Argentina. El anuncio oficial del 4 de agosto de este año descomprimió la ya herida economía local.

Martín Guzmán: su trayectoria y currículum

Nació y se crió en La Plata. Es Licenciado en Economía de la Universidad de La Plata y Magister en Economía de esa misma universidad. Se doctoró luego en la Universidad de Brown, en Estados Unidos.

Poco después de terminar sus estudios en 2005 se trasladó a vivir a Nueva York en el año 2008, donde ejerció la docencia en la Universidad de Columbia.

El especialista en macroeconomía y deuda soberana. Conoce así al Nobel Joseph Stiglitz y el experto norteamericano lo toma como discípulo.

El Nobel describe a Guzmán como “un experto mundial con cero ambición personal“ en una entrevista con Forbes, en Septiembre de este año. “Es el administrador financiero que más sabe sobre deudas“, aseguró. También destacó que su mayor virtud es “su compromiso innegable y el amor por su país, que fue lo que lo hizo volver“.

Antecedentes académicos de excelencia

Según el apartado que dedica la página del Ministerio Nacional de Economía con los perfiles de cada uno de sus miembros, Guzmán porta una experiencia académica frondosa para poner en práctica en su gestión al frente de la Cartera.

Es investigador de la Escuela de Negocios de la Universidad de Columbia y Director del programa de Reestructuración de Deuda Pública surgido del proyecto Diálogo de Políticas, una agrupación fundada por Stiglitz para promover el diálogo entre políticas heterodoxas acerca del desarrollo internacional y sus cuestiones claves, entre ellas la reestructuración de deudas públicas.

Además, es miembro del grupo de investigación del Instituto para el Nuevo Pensamiento Económico sobre “Eficiencia y estabilidad macroeconómica“ y miembro senior del Centro para la innovación en el Gobierno Internacional.

Es docente adjunto y profesor titular de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de la Plata y de la Universidad de Buenos Aires.

Por otra parte, es editor jefe del Journal of Globalization and Development donde se publican artículos de investigación académica y ha participado en diversas notas académicas y científicas de revistas especializadas y libros, entre los que se encuentra Contemporary Issues in Microeconomics, publicado por IEA.

Antes de formar parte del equipo del presidente Alberto Fernández, conformó la misión de especialistas al Vaticano junto a su mentor para promover una economía social de mercado.

El lado menos conocido de Martín Guzmán

Soltero, deportista y aficionado al tenis, suele mostrarse calmo y respetuoso en entrevistas y apariciones públicas. Su actividad en redes es moderada y llena de anuncios oficiales, no suele subir contenido personal, al igual que la mayoría de los funcionarios, y sólo de vez en cuando deja entrever su fanatismo por el deporte.

Lo más “jugado“ que se supo acerca del él fue que durante su estadía en Nueva York formó parte de la movilización- junto con Mercedes D´Alessandro, economista y parte de su equipo actual- de la marcha en favor el aborto legal en Argentina, que se realizó en Estados Unidos en 2018.

Al ser un personaje internacional, muchas otras publicaciones del exterior dedicaron sus páginas a comprender el perfil del Ministro al frente del Palacio de Hacienda. El diario español El País lo describió como “el ministro inalterable“, por su tono monocorde al hablar, su paciencia y actitud calma “sin pronunciar una sola frase ajena a sus argumentos teóricos“. Muchos le critican su falta de “emociones“.

Por su parte, VanityFair cuenta que testigos que lo conocieron en su época de residente de la ciudad de Nueva York lo describen como “un nerd“ o “un bicho de biblioteca“ que no salió a hacer nada loco por NY.

De alguna manera, esta es la imagen que da y actualmente tampoco trascienden demasiados datos sobre su vida privada.