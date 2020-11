Perlita: una diputada a puro insulto y con el micrófono abierto

Este martes se está realizando una sesión especial en la Cámara de Diputados en la cual se debate tanto el proyecto de Presupuesto nacional 2021 como también el impuesto a las grandes fortunas, entre otros temas.

En ese contexto, hay legisladores que sesionan de manera presencial pero otros siguen trabajando con el sistema remoto, que tantos inconvenientes y polémicas trajo desde el retorno de la actividad.

Esta sesión no fue la excepción, ya que en un tramo del debate se presentaron problemas en la conectividad y lo padecieron varios legisladores.

Mientras uno de ellos intentaba pronunciar su voto respecto del proyecto de Presupuesto, se interpuso la voz de una diputada (no fue identificada) indignada con el sistema.

"No me sale. C... de su madre, lo tiraría a la m....", se escucha que dice en tono enojado la legisladora.