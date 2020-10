Más ministros en la "picadora", la obra que tapó un barrio y la duda clave: qué pasará con las elecciones

Más ministros en la picadora

Así como ocurrió con algunos ministros que quedaron expuestos por la tensión que genera la agenda, hay otros que también entran en el purgatorio político por falta de iniciativa. Es real que la pandemia generó un escenario "monotemático". Pero la idea que el Gobernador Rodolfo Suarez bajó hace ya más de un mes es que se platee una agenda propia más allá de lo sanitario.

La respuesta fue dispar. A diferencia de lo que ocurría con Cornejo, Suarez "los deja hacer" a los funcionarios. No todos responden a la expectativa que el propio Suarez tiene. Incluso hay alguna bronca por la aparición de temas en los que la oposición gana el discurso por falta de acción propia. Ocurre, por ejemplo, con la Secretaría de Ambiente conducida por Humberto Mingorance. La oposición, particularmente Protectora y hasta algunos legisladores del oficialismo como Jorge Difonso, tomaron las denuncias ambientales como eje de gestión legislativa y comunicacional. La queja interna es porque, aseguran, se denuncian temas que ya se habían resuelto o están abordados. "Vuelve a faltar gestión política y comunicacional. En temas ambientales se juega con el miedo y es muy difícil de revertir. Por eso es importante llegar antes", explican los críticos. Lo mismo pasa en el área de Cultura. La ministra del área, Mariana Juri, está dedicada casi exclusivamente a la logística para contener la pandemia y al desarrollo de una estrategia para mejorar el turismo. La cultura es otra de las áreas golpeadas. Y además es un dolor de cabeza político porque es un sector donde el oficialismo también tiene poca llegada y pueden haber focos de conflictos en la calle a futuro.

Otro ministro al que le piden levantar el perfil es Mario Isgró, de Infraestructura. Es uno de los más abiertos el diálogo, pero también con menos expertise político. Supo gestionar muy bien en la Ciudad de Mendoza, pero con mucha ayuda nacional. Ahora ocurre todo lo contrario: hay demanda pero no recursos. Isgró tiene buena relación con los intendentes, pero no tiene los mismos contactos en Casa Rosada como cuando gobernaba Macri. El año que viene tendrá a cargo, por ejemplo, poner a punto más de 1000 edificios escolares y de otras dependencias para que funcionen tras un año de estar cerrados. El otro enorme desafío es que Portezuelo del Viento se haga.

El insólito caso del barrio "olvidado y tapado" por una obra

Las obras de la Avenida Champagnat fueron terminadas y tienen un enfoque claro: mejorar todos los accesos al barrio privado que bordea esa arteria, es decir Dalvian. Pues en la zona hay otros barrios que quedaron "tapados y olvidados" por la avenida, el centro comercial y la falta de señalización. Los vecinos del barrio Champagnat, por ejemplo, se quejan de algunas situaciones insólitas: sacaron el cartel que indicaba dónde quedaba el barrio y no lo colocaron de nuevo.

Un vecino que se comunicó con MDZ relató una situación extraña. "Cuando le dimos el cartel a la gente de la empresa que hizo la obra y de Vialidad para que lo volvieran a poner nos dijeron que debían pedirle permiso a Dalvian", contó el vecino indignado. ¿Quién gobierna en la zona? Sabido es que en ese barrio las reglas lo hacen parecer a un pequeño Estado. Pero la avenida Chapgagnat es provincial, su reparación se hizo con fondos públicos y es una arteria clave para conectar Mendoza y los barrios de la zona.

Sumarios para quien no atienda el teléfono

Dalmiro Garay fue un buen aprendiz de Alfredo Cornejo en el Gobierno. El ex mandatario aplicó una política dura con los estatales: primero debilitó a los gremios y luego ejecutó cambios y más control. Garay busca algo similar en Tribunales. Por eso desde hace algunas semanas comenzó un artesanal método de control: llamar a los teléfonos fijos de las oficinas para chequear si los funcionarios, jueces y empleados cumplen las tareas en sus oficinas. Con los celulares es fácil disimular. El teléfono fijo delata. En las primeras semanas de ejecución de esa metodología, ya se iniciaron sumarios a algunos empleados que no "atendieron"; es decir que no estaban en su lugar de trabajo en el horario que les correspondía.

Los 221 condenados por delitos graves que podrían alivianar su pena

El 22 de octubre se realizará una audiencia pública para discutir sobre la constitucionalidad de la prisión perpetua. Los interesados en participar como oradores tendrán tiempo hasta el 15 de octubre para anotarse en la página del Poder Judicial. No se trata de un debate menor y quienes defienden la constitucionalidad de cadena perpetua aseguran que si se llega a determinar que es inconstitucional existen 221 condenados que se verían beneficiados y podrían acortar su tiempo tras las rejas.

Deja vu en el gobierno por la Ley de Educación

El borrador que se discute para modificar la Ley de Educación ha generado una revolución docente. Dos caravanazos multitudinarios han puesto en una situación impensada a un Ejecutivo que pensaba que existían los consensos para avanzar en un cambio que propios y detractores consideran necesario. En este sentido, remarcan el hecho de que la creación de la Bicamenral de Educación se dio por unanimidad, lo cual demostraba que existía un acuerdo con la oposición para tratar una reforma educativa. Sin embargo, ahora ponen en duda el tratamiento esgrimiendo que es un debate complejo durante la pandemia. "Es lo mismo que pasó con la 7722", repiten en alusión a lo ocurrido con la reforma de la ley minera.

Insólito: en San juan no confían en los testeos mendocinos

La pandemia ha generado paranoia, avivadas y avances sobre las libertades individuales. Tanto, que hay provincias que han bloqueado sus accesos. En San Juan ocurre algo curioso y que roza lo ilegal. Para ingresar se exige un hisopado que haya dado negativo para coronavirus. Pues a los mendocinos no les creen: si una persona ingresa a esa provincia con un test PCR negativo realizado en Mendoza, no lo aceptan. En cambio, obligan a los mendocinos a hisoparse en San Juan y mientras tanto deben esperar en un hotel sin poder salir a pesar de tener documentación que certifica el estado de salud. Una vulneración a los derechos.

Por qué el tratamiento de Trump no se hace en Argentina

Que el presidente de Estados Unidos Donald Trump se haya enfermado de covid-19 revolucionó todo. Y también el tratamiento que recibe: Trump recibió un tratamiento experimental al que muy pocos norteamericanos acceden y ninguno en un estado clínico que no sea grave. "Es el presidente", respondieron cuando hubo preguntas que cuestionaban los "privilegios". El tratamiento no está autorizado aún oficialmente, pero sí algunas drogas de las que usó. Una de ellas es el "remdesivir", que aseguran ha tenido buen resultado en pacientes leves y moderados y por eso fue autorizado a usarse oficialmente en Estados Unidos y otros países desarrollados. En Argentina varias instituciones médicas de prestigio pidieron usar esa droga. Pero la burocracia lo frenó: la Anmat aún no autoriza el uso para pacientes con covid. "Desde la Anmat aún no lo aprueban", se resignó un científico local.

¿Qué pasará con las elecciones?

A esta altura, ya abundan las teorías conspirativas sobre las elecciones del año que viene. Se especula que el Gobierno Nacional suspendería las PASO para evitar que la oposición se ordene y se mantenga unida para los comicios de medio término. En defensa propia, Juntos por el Cambio está tratando de organizarse de antemano. El operativo beneficiaría a Rodolfo Suarez, quien podría mantener dentro del seno de Cambia Mendoza a partidos chicos que amenazan con irse porque no son del todo contenidos en la coalición. El objeto de evitar divisiones sería dar pelea para que el Gobierno Nacional no consiga los dos tercios en el Senado Nacional, para lo cual le faltan unas pocas bancas. No todas las provincias eligen senadores nacionales el año que viene y hay grupos anti K que ya entendieron que tienen que robustecer a la oposición en aquellas provincias en las que pueden dar pelea contra Cristina, para evitar que acceda a las bancas que le faltan para la mayoría especial. Mendoza es uno de los casos: renueva sus tres representantes en el Senado el año próximo.

¿Habrá PASO en Mendoza?

Mientras se define el calendario y las estrategias políticas nacionales, en Mendoza ocurre lo mismo. Es que el calendario electoral provincial depende del Gobernador y formalmente tiene dos opciones: adherir a las fechas nacionales o desdoblar y que haya elecciones en junio y septiembre, como ocurrió el año pasado. Pero además hay quienes piensan en el oficialismo en sumarse a la idea de eliminar de manera excepcional la instancia de las primarias abiertas como forma de "ahorrar" y también de prevenir. Todo depende de cómo evolucione la lucha contra la pandemia, los recursos y, sobre todo, la política.

Es que históricamente el calendario electoral ha dependido de la necesidad política de quien decide: si, por ejemplo, el oficialismo nacional puede tener en Mendoza una buena performance, el gobierno local mantendrá las elecciones separadas. Si Juntos por el Cambio decide alguna estrategia general para dar pelea nacional, puede que se junten, pero es la versión menos probable. Suarez es de la idea de desdoblar y mantener el calendario local.

El otro punto clave es quién controlará las elecciones el año que viene. El Gobierno tiene de su lado al secretario electoral de la Corte, que es Jorge Albarracín. "Coco", ex apoderado del radicalismo y legislador, ya está en preparativos del cronograma. Pero el control de la elección nacional está a cargo del juez federal Walter Bento, quien por ahora tiene la jurisdicción. El "por ahora" tiene que ver con la posibilidad de que los jueces cambien en caso de que avance la reforma judicial impulsada por el Gobierno nacional. En Mendoza se crearían 2 juzgados penales. Y los jueces actuales deberán decidir si se mantienen en sus cargos o se "mudan" a los juzgados penales nuevos que tendrán la exclusividad para ese tipo de causas (delitos federales). Bento debería optar, si es que la reforma kirchnerista se aprueba.

Minería: la ilusión de Alberto, la frustración de Suarez y la esperanza de Malargüe

Más allá del impulso fuerte que le dio esta semana el presidente Alberto Fernández a la minería, poco y nada se moverá en Mendoza el tablero. Entre la batería de anuncios que el jueves hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, se confirmó la rebaja que afecta a las exportaciones mineras y se enunció en ese sentido una reducción al 8%, del 12% actual, de la alícuota por derechos de exportación de metales. Ya está claro que Rodolfo Suarez no reflotará su proyecto de modificación a la ley 7722 que fracasó en diciembre y por ahora tampoco verá la luz la iniciativa del intendente de Malargüe, Juan Manuel Ojeda, para impulsar la actividad en su departamento. El jefe comunal sureño viene elaborando una iniciativa para pedir una excepción a esta norma, proyecto que estaba previsto que fuera presentado en septiembre.

El proyecto que tiene previsto plantear el departamento sureño para reabrir el debate, prácticamente clausurado en Mendoza desde hace ocho meses consta de 14 artículos y, además de la excepción propone la creación de un Fondo de Compensación para que un porcentaje de las regalías mineras sea destinado a obras hídricas en el departamento y en el resto de la provincia.

Asimismo se crea una Comisión Bicameral de Contralor Ambiental que será, desde la Legislatura, la responsable de elaborar un informe anual acerca del estado ambiental del departamento; se asume el compromiso de contratar consultoras internacionales a modo de auditoría y el municipio plantea la alternativa de generar, sesenta días después de sancionada la norma, un mecanismo de acceso remoto a la información “simple y ágil” en el marco de la legislación nacional que ya existe al respecto.

Sin embargo, la crisis sanitaria obligó a postergar todo. Malargüe decidió postergar para fin de año la presentación de su iniciativa que, hasta ahora, todavía no estaba rodeada asimismo del suficiente consenso interno y tampoco del político a nivel provincial.