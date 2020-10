Verano en pandemia: qué puede pasar durante las vacaciones en Mendoza

La última extensión del Aislamiento Social fue casi automática y postergó algunas definiciones sensibles para más adelante. Es real que ya no existe cuarentena estricta, pero sí restricciones que impactan fuertemente y se viene un momento de tensión: la cantidad de casos y muertes a nivel nacional no descienden y en la temporada estival habrá más presión para habilitar viajes y movilidad de las personas. Hacia ese camino van las provincias y la provincia es la que más presiona para que ocurra.

En Mendoza el sistema de salud sigue en tensión, pero aún con capacidad de respuesta y ese dato lo ponderan. Ayer por primera vez en un mes, la cantidad de fallecidos fue menor a 10 (hubo 5 muertos en dos días) y bajó también la comunicación de muertes anteriores. El reporte de casos sigue en una meseta alta, pero que no ha generado los picos de otros distritos.

Uno de los puntos de comparación que usan es lo que ocurre en de Santa Fe. A principios de septiembre, Mendoza y esa provincia tenían situaciones epidemiológicas parecidas; con entre 7 y 8 mil casos acumulados. Cuando aparecieron algunos brotes que alertaron, en Santa Fe pasaron a aislamiento estricto durante 15 días, mientras que en Mendoza siguió todo abierto. Sin embargo en la provincia gobernada por Omar Perotti los casos crecieron fuertemente al punto que hoy duplica (con 93 mil en total) la cantidad que tiene Mendoza y ha llegado a reportar 2 mil por día.

El último informa semanal dio cuenta que en Mendoza hubo 5700 casos durante la semana, algo menos de 1000 más que la semana anterior.

La cruzada de Suarez

Rodolfo Suarez tiene ya en ese plano una cruzada política. Mientras que sus acciones en otros planos generan algunas dudas internas, en la administración de la pandemia consigue más respaldo entre sus correligionarios y, además, está convencido: quiere marcar contrastes de gestión con la Nación. Si le fue mal con el impulso de la minería, con la ley de educación y otros temas propios; con las decisiones que lleva respecto a la pandemia suma. Así lo miden en el Gobierno.

Por eso no fue casual que la ministra de Turismo Mariana Juri anunciara que se flexibilizaban los requisitos para ingresar a la provincia. A diferencia de otros distritos en los que se exigen raros requisitos burocráticos para cruzar los límites, en Mendoza se anuló la cuarentena obligatoria de 10 días y no se pide test negativo. Por ahora, claro, no está habilitado el ingreso de turistas. Pero podría ocurrir en las próximas semanas.

En la provincia sueñan con el efecto devaluación y su impacto en el turismo. Es que, como ocurrió en 2002, creen que podría haber un boom de consumo el día que se abran las fronteras para el ingreso de turistas de Chile y Brasil. Claro, antes esos países tienen que lidiar con sus propios problemas para enfrentar la pandemia. Por lo pronto, se permitirá el ingreso de turistas desde Chile, Brasil, Uruguay, Paraguay y Bolivia; pero por vía aérea. La apertura de los límites provinciales y el aumento de frecuencias de transporte interjurisdiccional dependen de la Nación. Hay provincias que tienen una visión muy restrictiva, como San Luis. Mendoza está en el otro lado.

Antes, trabajan en protocolos para la vida cotidiana en vacaciones: qué hacer con los clubes y otros sitios de esparcimiento es la gran duda que hay hoy en el Gobierno. Más cuando el turismo emisivo estará restringido no solo por la pandemia sino por la crisis económica y habrá muchos más mendocinos en casa durante el verano.

Cómo administrar lo que ocurre en los espacios públicos es uno de los temas a resolver. El Parque San Martín, el Río Mendoza, los diques y espejos de agua. Allí es donde se busca reglamentar algo que ya ocurre de hecho con los visitantes que acuden aún sin que les coincida el DNI u otro requisito.