Enojado por el libro, Mauricio Macri vinculó a su hermano con el kirchnerismo

A pesar de que el libro "Hermano", de Santiago O'Donnell sobre Mauricio Macri, todavía no salió, el expresidente se mostró preocupado por algunas declaraciones y no dudó en vincular a su hermano Mariano con el kirchnerismo.

En la entrevista concedida al periodista Jonatan Viale, Macri hizo referencia a la relación que mantiene con Mariano, quien le brindó una serie de entrevistas a O'Donnell para la realización del libro.

Al respecto, Macri expresó: "Lamentablemente mi hermano decidió canalizar sus broncas de una manera equivocada, diciendo un montón de cosas que yo no vi todavía, pero por lo que escuché no tienen nada que ver con la realidad".

Luego, aseguró que las revelaciones de Mariano son "falsas" y fue en ese momento cuando lo asoció al kirchnerismo: "Son las mismas cosas falsas que viene diciendo el kirchnerismo, que tiene mucho que ver, tiene mucho que ver con todo esto".

"Yo tengo una ventaja y una desventaja: debo ser el tipo que más radiografías se le han hecho en la historia de la política argentina. Yo he tenido un gobierno, porque ya Néstor Kirchner me fijó a mí como su enemigo del día uno, y todos los medios estatales y oficialistas que han dicho barbaridades de todo tipo que finalmente nunca fueron verdad", añadió el ex jefe de Estado.

Por último, aseguró sentirse tranquilo porque "tengo un vínculo con los argentinos que empezó hace muchos años, desde Boca. Yo no me metí en política ni por el dinero ni por el poder, me metí y la mayoría de los errores que cometí fueron por idealismo porque siempre pensé en una Argentina grande, distinta".

Fuente: La Nación.