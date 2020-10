Juntos por el Cambio y un enérgico pedido al Gobierno nacional

El interbloque de diputados nacionales de Juntos por el Cambio le pidió al Gobierno nacional que se tomen medidas "urgentes" para "impedir que continúen existiendo fronteras interprovinciales" dentro del territorio nacional, en el marco de las restricciones impuestas por el aislamiento social establecido por el coronavirus.



Así lo afirmaron en una nota enviada al ministro del Interior, Eduardo de Pedro, los titulares de los tres bloques que integran Juntos por el Cambio: Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO) y Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica).



En el texto, los dirigentes opositores remarcan que “no hay estado de sitio en la Argentina, única posibilidad jurídica y constitucionalmente viable para restringir derechos y garantía legales, constitucionales y convencionales”.



"Rutas nacionales bloqueadas, rutas provinciales valladas, zanjas rodeando ciudades y terraplenes para impedir el paso demuestran una restricción de derechos impensable aún durante una emergencia sanitaria", señala la nota.



En ese marco, agregaron que "no puede legislarse sobre la ilegalidad, no puede pretenderse que se colapsen los estrados judiciales con amparos como única opción viable de solución”.