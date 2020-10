Dos exfuncionarios reclamaron al Gobierno medidas que ayuden a invertir

Los economistas Martín Redrado y Hernán Lacunza reclamaron hoy una fuerte reducción del déficit fiscal y medidas que alienten la inversión para salir del estancamiento, durante la jornada de cierre del 56to Coloquio de IDEA este año en formato virtual producto de la pandemia.



En los últimos días “ha habido muchas marchas y contramarchas, sobre todo si lo tomamos desde el 15 de septiembre en adelante. Generaron mucha incertidumbre por ejemplo, en cómo harán para pagar sus deudas en dólares los privados, o los depósitos, a pesar de que hay un alto nivel de respaldo”, dijo Redrado.



Luego de esas medidas de restricción a las compras, “el 1 de octubre se anunciaron incentivos para vender dólares, pero con incentivos muy chiquitos; y ayer, nuevamente restricciones”, dijo el ex presidente del Banco Central.



En el mismo sentido, Lacunza apuntó a que desde el Gobierno “los días pares decimos un cosa correcta y los días impares no”, y agregó: “Nos tomamos nueve meses para arreglar la deuda, cuatro meses para el Presupuesto, otros más para el FMI, como si tuviéramos U$S40.000 millones de reservas”.



“No habrá ninguna alquimia financiera que solucione el problema sin un programa consistente, un diagnóstico certero de que estamos gastando más de lo que podemos, y conocimiento para llevar adelante las medidas”, dijo el último ministro de Economía del gobierno de Mauricio Macri.



Consultados sobre cuáles podrían ser las medidas a adoptar, Redrado planteó la necesidad de “acciones de estabilización y de aliento de modernización de la economía, para lograr mayor productividad, que se den de manera simultánea”.



En cuanto a las posibilidades de llegar a ese objetivo a través de una mesa de diálogo, Redrado consideró que, “por ahora, parece difícil” debido a las distancias políticas.



Por su parte, Lacunza apuntó a que, “a veces, en la Argentina nos sentimos acreedores y yo creo que somos autodeudores” de la situación que vivimos.



“Para alcanzar un acuerdo económico y social, hay que poner y no pedir. Queremos generar empleo pero los sindicatos no quieren modificaciones, queremos bajar impuestos pero los políticos no queremos perder posiciones, los empresarios quieren más eficiencia y exportar pero no quieren competir con la Unión Europea”, dijo Lacunza, y advirtió que “todo lo que no hagamos lo va a corregir, y de mala manera, el tipo de cambio”.