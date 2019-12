Thomas defendió el inicio de clases: "En 2013 comenzaron en febrero y no había quejas"

El nuevo titular de la Dirección General de Escuelas (DGE) José Thomas, defendió la decisión de iniciar el próximo calendario escolar el 26 de febrero alegando la necesidad de recuperar los días perdidos por feriados puente y la existencia de antecedentes de otros años donde las clases comenzaron en febrero.

"No me parece bien seguir discutiendo el calendario escolar porque, a diferencia del año pasado, abarca 180 días y no va por arriba de lo que la ley propone. Cuando se sancionó la Ley (Nacional de Educación) en 2006 no existían los feriados puente, y ahora con los feriados en el medio te obliga a empezar en una fecha relativamente compleja y terminar en otra muy compleja", explicó Thomas en el programa Cambio de Aire, de MDZ Radio.

En ese sentido, alegó que "desde 2006 a hoy, las clases empezaron en febrero entre cinco y siete veces; incluso en 2013 se comenzó el 25 de febrero y no encontré ni un solo artículo de diario quejándose de esa fecha".

Thomas sostuvo que la Argentina está entre "los países que menos días y carga horaria tiene en su calendario escolar", y si bien aclaró que "cantidad no es calidad", señaló que es "la condición necesaria para compararnos con otros países vecinos". "Chile tiene más de 1.000 horas al año de clases en primaria y nosotros llegamos a 720 horas, con ello podemos entender porqué estamos séptimos en PISA al nivel de Perú, cuando hace 30 años estábamos primeros", ejemplificó.

